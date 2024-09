Cali la mandó cambiada con referente: la radical decisión que tomaron

Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali está tocando fondo en el tema del descenso y poco a poco se va hundiendo más y más en ese componente. Los azucareros han tenido un camino difícil en este segundo semestre después de sumar dos victorias y cuatro derrotas en seis partidos disputados.

Cediendo unidades, poco a poco, los dirigidos por Hernán Torres pierden pisada en busca de ascender posiciones y pensar en la clasificación a los cuadrangulares semifinales y con la necesidad de esquivar el descenso. Torres quiere tener a disposición a todos sus jugadores para revertir este mal momento.

Sin embargo, hace poco estaba sonando el rumor de que Cali iba a traspasar a Kelvin Osorio al Paysandú de Brasil, lo que prometía un gran negocio del cuadro vallecaucano, dado que la institución se iba a quedar con un porcentaje de los derechos deportivos y si el elenco brasileño lo vendía en un futuro le caería una millonada a la institución.

De hecho, el 27 de agosto, Humberto Arias, presidente del Deportivo Cali reveló que, “el jugador Kelvin Osorio sale de la institución, va para Brasil, donde el club recibirá un dinero y se reservará el 20% de una futura venta. Este jugador pidió la salida del club queriendo mejorar sus condiciones económicas; los jugadores que quieran estar son los que dejaremos, los que no quieran estar les daremos salida siempre y cuando le generen ingresos a la institución”.

SE CAYÓ LA TRANSFERENCIA DE KELVIN OSORIO

Justo antes de enfrentar al Deportivo Pasto en condición de local, Deportivo Cali confirmó la continuidad de Kelvin Osorio dentro de la institución. El ex Independiente Santa Fe, que tenía su futuro más afuera de la capital vallecaucana que adentro, protagonizó un giro que Humberto Arias se encargó de dar.

En conversación con Antena 2 de Cali, el presidente Arias confirmó que, “no, Kelvin Osorio se queda con nosotros hasta diciembre. No viaja, por lo menos no por ahora”. Las negociaciones y la transferencia se empezaron a enfriar cuando todo parecía indicar que salía del cuadro azucarero.

Sobre esa negociación caída, Humberto Arias explicó que, “son temas normales de una negociación no avanzó y se queda”. En ese orden de ideas, el jugador se quedará en Cali hasta final del segundo semestre.