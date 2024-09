Cali les puso fin a las dudas con técnico: esto confirmó el presidente

El Deportivo Cali logró pasar la prueba en la Copa BetPlay enfrentando a Fortaleza. Los atezados se han convertido en una amenaza grande para los azucareros en todas las competencias nacionales, ya sea en la capital del Valle del Cauca o en Bogotá, siempre sufren.

Sin embargo, Cali reaccionó a buen tiempo y marcó el tercer tanto en el 3-2 que llevó la serie a los penaltis por los octavos de final de la Copa BetPlay. En esa instancia, Alejandro Rodríguez se creció y fue vital para el 4-1 final en la tanda. Con esto, el elenco dirigido por Sergio Herrera volvió al triunfo en competencias nacionales tras siete encuentros entre derrotas y empates.

Con la clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay, lo que queda es esperar que el Cali regrese a la victoria por la Liga cuando enfrenten a Patriotas en un duelo directo por el tema del descenso en condición de visitante. Para este compromiso, el presidente, Humberto Arias entregó importantes noticias sobre el futuro del club y el director técnico de la institución.

HUMBERTO ARIAS CERRÓ LOS RUMORES DE UN CAMBIO DE TÉCNICO

El presidente del Cali dio claves sobre el cuerpo técnico reiterando la continuidad de Sergio ‘Barranca’ Herrera que tomó el lugar de Hernán Torres cesado tras la derrota por Copa BetPlay contra Fortaleza en la ida. Se hablaron de otras posibilidades en el banquillo del elenco azucarero, entre ellos un posible regreso de Lucas Pusineri, como también Eduardo Lara.

Justamente, Humberto Arias afirmó en Zona Libre de Humo que, “soy amigo de Eduardo Lara, pero hace muchos años no me veo con él, en las redes sociales el 80% de lo que se dice no es verdad”. Así cerró las posibilidades de contratar a Lara, al menos, no este semestre.

Además, agregó que está cómodo con ‘Barranca’ y con la cara que ha mostrado el Deportivo Cali en los últimos partidos, “a este tema del DT le han metido mucho morbo, yo solo quiero pensar ahora que el equipo ganó y mejoró”. Los vallecaucanos esperan revalidar ese triunfo de la Copa contra Patriotas en Tunja.