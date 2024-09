Cali no daría espera en Liga BetPlay: tendrían listo un nuevo técnico

Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali tiene luchas vigentes en dos torneos apartes. El primero es sin duda alguna, el no descender, que se ha vuelto una realidad en los últimos certámenes, y el segundo, escalar casillas para buscar clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y pelear por un título que carece desde 2021.

No obstante, Hernán Torres, que fue el elegido para solucionar la durísima realidad que viven actualmente, no ha podido enderezar la cara del club y cada fecha se hunden en el sótano de la tabla. Cali no ha estado en zona roja durante este semestre, puesto que Jaguares y Patriotas de Boyacá le han dado la manita al elenco azucarero.

Después de la dolorosa goleada contra el Once Caldas en condición de visitante, Hernán Torres habría sido ratificado como entrenador, y recibió un ultimátum a la espera de los próximos resultados, justamente con La Equidad en la ciudad de Cali. No iban a darle más chances en el torneo, de acuerdo con los directivos.

Pero, al parecer, todo era una cortina de humo como se ha visto en varios clubes que ratifican a un entrenador y luego lo cesan. Pues, aunque recibió una nueva oportunidad, en el programa de RCN Radio, En La Jugada mandaron la información cambiada.

HERNÁN TORRES SALDRÍA Y YA TIENE REEMPLAZO EN EL DEPORTIVO CALI

El periodista, Francisco ‘Pacho’ Vélez afirmó En La Jugada que, “la papa caliente la va a agarrar José Eugenio el ‘Cheché’ Hernández”. Le preguntaron los demás panelistas si era información veraz, y Vélez sentenció que sí, a la espera de lo que pase en los próximos días.

Cali enfrenta el martes 17 de septiembre a Fortaleza de la Copa BetPlay y sería un golpe cambiar de entrenador antes de ese encuentro. Francisco Vélez sostuvo que esa sería la decisión y que no esperarían más si no suma en Liga. Posteriormente, Vélez explicó la medida que tomarán en la institución azucarera.

“Es muy sencillo, él no gana el partido con La Equidad y ese mismo día termina el partido y deja de ser el técnico del Cali”, continuó ‘Pacho’ Vélez. José ‘Cheche’ Hernández ha preferido guardar prudencia y no hablar del tema, según el periodista de RCN. La preocupante situación de Hernán Torres dejan la puerta de salida completamente abierta.

Sobre la posibilidad de que llegue José Eugenio Hernández en este tenso momento, Francisco Vélez aseguró que, “es bastante particular, es un técnico que se ha destacado en salvar equipos de la B”, al igual que Armando el ‘Piripi’ Osma. “No será necesario que los directivos lo saquen, el ismo Hernán Torres dirá no puedo más”, sin embargo, el mensaje del ibaguereño es de querer continuar pese a los resultados y la goleada.