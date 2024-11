Cali no se salva: la condición y las cuentas para no descender

La Liga BetPlay continúa con la necesidad de definir varios aspectos. El primero, los clasificados a los cuadrangulares semifinales con cuatro cupos disponibles y el segundo, la tabla en la que ningún equipo quiere estar: el descenso. Alejado de su gran historia, el Deportivo Cali ha vivido un año sumamente complicado, y se agudizó la crisis deportivamente tocando fondo en la máxima categoría.

Afortunadamente para el cuadro azucarero, no está solo en esa lucha por no descender y los resultados de Patriotas, Jaguares de Córdoba, Envigado y Boyacá Chicó han ayudado a que el Deportivo Cali no esté más urgido en el componente del descenso.

Sumado a los resultados de los otros equipos, Cali le corre al descenso gracias a sus propios méritos al regresar a la victoria superando al Atlético Bucaramanga por la fecha 15 y triunfar nada más y nada menos en el Clásico vallecaucano por la mínima diferencia. Jaguares perdió, Envigado empató y Patriotas ganó, por lo cual, los dirigidos por Alfredo Arias (Sergio ‘Barranca’ Herrera por ahora) se toman confianza para salir de esta negativa realidad.

Aunque se especulaba que la victoria contra América acababa con la presión del descenso, el triunfo de Patriotas holgadamente todavía mantiene a los caleños en el tema del descenso. Sin embargo, las cuentas se redujeron y hay pocas condiciones que le servirán al Cali.

LA CONDICIÓN Y CUENTAS DEL DEPORTIVO CALI PARA SALVARSE DEL DESCENSO

Cali encara los últimos partidos y tendrá dos encuentros directos por el tema del descenso. Deberán recibir la visita de Jaguares de Córdoba y también tendrán que visitar a Envigado. Todos los clubes que están en el fondo de esa tabla compleja dependen de sí mismos, pero algunos necesitan más de dos puntos para salvarse. De hecho, hay uno más comprometido que tendrá que sacar las nueve unidades que restan.

En la tabla del descenso, la victoria no sacó a Cali de la posición 16, pero sí mejoró el promedio que ahora es de 1,07 sacando grandes diferencias a los otros comprometidos. Los verdiblancos necesitarán ganar dos puntos de nueve posibles para salvarse. Les queda enfrentar a Jaguares, Patriotas y Junior. No obstante, una victoria los dejará mucho más tranquilos para no correr peligro frente a los demás.