Cali recibe terrible castigo de DIMAYOR a horas de debutar en Liga Betplay; es oficial

El Deportivo Cali sigue metiéndose en problemas, que pudieron evitarse con el paso de los años. Pues, desde que el cuadro azucarero quedó campeón en el 2021, posteriormente, los directivos se han sumergido en polémicas, empezando por dejar al club al borde del descenso y a su vez, en una crisis financiera muy sensible. De hecho, por ese tema, la DIMAYOR puso mano dura en los últimos días.

La Liga BetPlay 2024-II ya inició con el partido entre Boyacá Chicó vs Once Caldas que ganaron los albos por la mínima diferencia en condición de visitante. Cali debuta el martes 16 de julio enfrentando al Deportivo Pereira a partir de las 8:20 P.M., haciendo las veces de local.

Durante este mercado de fichajes, el Deportivo Cali se armó con las nuevas caras de Fabián Viáfara, Gastón Guruceaga y Martín Rea Zuccotti, ambos jugadores uruguayos. Sin embargo, se vio envuelto en un problema, justo cuando lanzaron la lista de convocados para debutar ante el Pereira por Fabián dentro de los concentrados.

DIMAYOR NO PERDONÓ AL DEPORTIVO CALI E IMPUSO SANCIÓN

Hernán Torres no solo tendrá que asumir el reto de pelear por no descender en el Deportivo Cali. También deberá vencer múltiples problemas por la situación financiera del club. Hace 11 años, Atlético Nacional peleó por el 60 porciento de los derechos económicos de Luis Fernando Mosquera. Cali deberá hacer el pago de 600 mil dólares a la institución verdolaga que todavía aqueja tras una década.

Con esto en mente, la DIMAYOR puso entre las cuerdas al Cali, dado que no podrán inscribir jugadores, pese a ya haber anunciado tres fichajes. De hecho, en la convocatoria inicial del elenco azucarero, apareció el nombre de Fabián Viáfara, y horas más tarde, el ente que regula los campeonatos en Colombia bajó de la lista del Cali a Viáfara por la deuda que todavía deben.

En el medio, Deportes Sin Tapujos, hablaron con Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, Puche mencionó, “la DIMAYOR bajó de la lista de convocados del Deportivo Cali al jugador Fabián Viáfara por la deuda con Nacional”, y agregó, “no permite la inscripción de Fabián Viáfara, por lo tanto, no puede actuar ante Pereira”. Esto mismo sucederá con los demás fichajes si el cuadro vallecaucano no paga los 600 mil dólares que debe a Nacional.