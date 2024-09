Cali salvó la papeleta contra Tolima en Ibagué: empate desde el penal

Este sábado 7 de septiembre, se vivió la fecha nueve con tres partidos y cada uno favorecía a un Deportivo Cali que busca salir de las posiciones del descenso. A primera hora, Patriotas superó a Envigado en condición de local en un duelo directo por esa tabla incómoda. América dio la manito a su acérrimo rival con victoria ante Jaguares.

Sin embargo, con la mesa servida para el Cali, en el último turno no pudieron pasar de un empate a un tanto contra el Deportes Tolima en Ibagué. Pese a la superioridad numérica y una mejoría frente a otros partidos, no pudo sacar los tres puntos, pero la unidad ayuda bastante en el descenso.

Empezando el compromiso, fue el Deportivo Cali quien salió con la iniciativa en busca de romper los ceros desde muy temprano. Hernán Torres revolucionó el plantel con la salida de Gastón Guruceaga y el ingreso de Alejandro Rodríguez desde el comienzo. Además, debutó Dairon Valencia nuevo fichaje en el mercado de jugadores libres.

A los ocho minutos, Anderson Plata quedó solo frente a William Cuesta. Eludió al guardameta y definió por un costado después de un leve desvío. De igual forma, dieron saque de meta. A los 16, Cali cometió una infracción en el área que fue revisada por Bismark Santiago. Yeison Guzmán ejecutó y rompió los ceros.

Con la apertura en el marcador, Cali buscó igualar y exigió a William Cuesta con un remate lejano de Fabián Ángel que regresó a la titularidad. Cuesta detuvo en dos tiempos el intento azucarero. Como sucedió en la fecha pasada y ya viene siendo constante, Tolima perdió a Jeison Lucumí que vio la tarjeta roja por un fuerte pisotón contra un rival.

El debutante Dairon Valencia tuvo la última acción con un remate en soledad y William Cuesta salvó. Ya en el segundo tiempo, Cali salió con la misma intensidad con la que terminó la primera mitad. Sobre los 50 minutos, un brazo en alto impactó la cara de un azucarero y hubo pena máxima que Fredy Montero ejecutó y puso el empate.

La igualdad durmió a ambos rivales, pues no se hicieron mucho daño en el complemente. Los cambios en cada lado tampoco fueron suficientes y Anderson Plata tuvo la más clara después del empate. Recortó en el área y en vez de rematar con el palo más lejano abierto, centró para Fredy Montero que no pudo empujarla. En la próxima jornada, los tolimenses enfrentarán a América por partido aplazado de la fecha 3, mientras que Cali visita al Once Caldas.