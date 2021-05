Cali vs Tolima: cuatro nuevas sedes que estudia la Dimayor

La Liga Betplay ha sido el evento deportivo más afectado por los problemas de orden público y las marchas realizadas, en el marco del paro nacional, en las últimas semanas. El calendario para las finales se tuvo que modificar y de momento no hay fechas confirmadas. No obstante, el presidente Fernando Jaramillo fue enfático al decir que los dos campeonatos del fútbol profesional colombiano, liga y torneo, no serán cancelados.

"Aplazar el campeonato no lo vamos a hacer. Pero se tendrán que tomar decisiones día a día. Esperamos que ya sentados en la mesa se pueda determinar y podamos programar Cali vs Tolima; no sabemos en qué ciudad, pero estamos trabajando para eso. Y de ahí en adelante jugar semifinales y final. Ese es nuestro objetivo claro. Los clubes quieren y la mayoría de jugadores", dijo Jaramillo en Antena 2 hace unos días