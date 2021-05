¿De Nacional a Medellín? dos jugadores que interesan al ‘Bolillo’ Gómez

Independiente Medellín ya confirmó a dos fichajes de cara para el segundo semestre de la Liga Betplay. Aunque el equipo del entrenador antioqueño Hernán Darío Gómez ya comenzó su pretemporada, se rumoró en las redes sociales que el ‘Bolillo’ estaría detrás de dos jugadores del rival de patio.

Los nombres de los jugadores de Atlético Nacional son los de Vladimir Hernández y Deiner Quiñones, quienes serían del interés de Hernán Darío para la Liga Betplay 2021-II; no obstante, se siguen revisando la lista de jugadores que podrían llegar al cuadro paisa.

Le puede interesar: ¿En qué terminó la renovación de Andrés Cadavid con Medellín?

A pesar que ‘Vlacho’ llegó a Nacional para la temporada del 2018, el extremo derecho no ha logrado mostrar el nivel que tuvo en Junior y que le permitió llegar al elenco ‘verdolaga’ tras pasar por el Santos de Brasil. Cabe señalar que hay seguidores del ‘Rey de Copas’ que no aprueban su continuidad en el equipo, luego de expresar que “después de 4 años de fracasar y no marcar mayor diferencia, no puedes jugar más en Atlético Nacional”.

Por otra parte, el nacido en Tumaco, Deiner Quiñones, ha jugado en ocho oportunidades este año, donde no ha convertido ni una sola anotación y tampoco es del agrado de la afición del cuadro antioqueño.

Vea también: Santa Fe: primer candidato que suena para reemplazar a Harold Rivera

Por el momento, Medellín sigue en preparación con la nueva incorporación de Sebastián Hernández, que llegó proveniente del Once Caldas y Miguel Camargo, quien disputó la Liga Betplay del primer semestre con el conjunto Deportivo Pasto. Asimismo, se conoció que la renovación de Andrés Cadavid va por buen camino, por lo que podría ser anunciada en los próximos días.