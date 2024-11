Cali y Arias preparan la escoba para el 2025: nueve bajas confirmadas

Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali debe sí o sí recomponer el camino que ha tenido desde que quedaron campeones en el 2021. El siguiente año no fue el mejor y se empezaron a revelar las crisis en temas deportivos y financieros que abrieron grietas en el cuadro azucarero.

Varios técnicos pasaron y duraron poco en sus respectivos cargos. Pero ahora llega una nueva oportunidad para Alfredo Arias en busca de salvar al Cali del descenso, una realidad que seguirá latente en la institución el siguiente año, pero con una sensación de más tranquilidad, puesto que iniciarán el torneo en una mejor posición.

Aunque Sergio ‘Barranca’ Herrera tendrá que culminar el 2024 en el banquillo del Cali, es Alfredo Arias el que está a cargo de los entrenamientos y el que ya trabaja con miras a definir su plantilla. Justamente, el cuadro azucarero tendrá varias bajas, dado que el lunes 21 de octubre, Jaime Dinas, periodista vallecaucano dio a conocer las primeras bajas.

Andrés Felipe el ‘Rifle’ Andrade no seguiría, pues a lo largo del semestre ha coqueteado con una posible renuncia que no se ha hecho oficial. Sumado al ex Alianza Lima, tampoco seguirían Gastón Guruceaga y Martín Rea, arquero y zaguero de Uruguay.

Tampoco continuarían Javier Reina, Jarlan Barrera, Fabián Castillo y Fredy Montero. En el caso de estos dos últimos nombres se les acaba el contrato y por ahora no hay diálogos para renovarles.

LOS DOS JUGADORES QUE NO SEGUIRÍAN EN EL DEPORTIVO CALI

Una de las exigencias de Alfredo Arias al llegar al Deportivo Cali fue pedirles a los directivos que no le acerquen la lista de los jugadores que se les expiran sus respectivos contratos en diciembre. El uruguayo no quiere saber nada de bajas por ahora.

Sin embargo, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez dio a conocer el panorama con dos jugadores que se les acaba el contrato y que todavía no se han sentado a hablar con el técnico ni con los directivos para definir la continuidad dentro de la institución azucarera.

Se trata de dos extremos, por un lado, Andrey Estupiñán, autor del gol con el que el Cali regresó a la victoria en la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga y de Anderson Plata. A ambos se les expira el contrato y por ahora no ha habido diálogos para renovarlos. En ese orden de ideas, los vallecaucanos definen el futuro de nueve jugadores que serían las primeras bajas para el 2025.