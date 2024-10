Cali alista su primer fichaje para 2025: campeón de Sudamericana ya entrena

Sin duda alguna, la consigna es clara en el Deportivo Cali con la necesidad y la exigencia por parte de directivos, Alfredo Arias e hinchada de salvarse del descenso, una realidad que, alejada de la historia del club, se ha apoderado desde 2022, justo después del último título conseguido por Rafael Dudamel y que el uruguayo dejó la mesa servida antes de ser cesado.

El Deportivo Cali ya no tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero el objetivo, como ya lo ha mencionado Alfredo Arias es quedar campeón de estos cuatro partidos que le quedan. Sergio ‘Barranca’ Herrera vive sus últimas experiencias en el banquillo verdiblanco.

No obstante, a la espera de que finalice el ciclo interino del ‘Barranca’, Alfredo Arias ya trabaja en los entrenamientos, en la consolidación del plantel y en las bajas y altas posibles que tendrá la institución en el primer semestre de 2025. El orientador uruguayo ya ha tenido varias interacciones con su plantilla y marcando lo que se especula para el próximo año.

En medio de la rueda de prensa del miércoles 30 de noviembre antes del clásico ante América de Cali, Alfredo Arias sentenció que no quiere saber qué jugadores se irán en diciembre cuando se les acabe sus respectivos contratos. Es un tema que no le hace mucha diferencia y espera que los directivos no le “arrimen la lista”.

PRIMER FICHAJE QUE TENDRÍA CALI PARA EL 2025

Alfredo Arias no quiere saber a quiénes se les expira el contrato, pero ya se habla de varios descartes. Cali tendrá que fichar para salir de este mal momento que vive y del descenso, pues esa realidad todavía se verá el próximo año, pero con un semblante un poco más lejano.

Pese a que todavía no se ha hablado de fichajes para el estratega uruguayo, todo parece indicar que ya tendría listo a Yeison Gordillo. El volante colombiano se desvinculó de Vélez Sarsfield de Argentina por la poca regularidad que ha tenido y desde hace más de un mes está entrenando con el Deportivo Cali.

Como agente libre, Cali decidirá el futuro de Yeison Gordillo que, por ahora, entrena bajo las órdenes de Sergio Herrera y Alfredo Arias. De igual manera, el charrúa ha sido cauto con el tema, pues en rueda de prensa sentenció que, “Yeison Gordillo está entrenando muy bien, pero hoy hay 5 personas que están dando todo lo mejor en ese puesto".

La contratación del volante sería a principio de año, dado que no alcanzó en la ventana de jugadores libres. Solo Alfredo Arias tendrá esa decisión en 2025.