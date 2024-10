Primera exigencia de Alfredo Arias a los directivos del Cali: oficial

Los días en el Deportivo Cali son de ilusión, puesto que durante las últimas semanas el elenco azucarero ha mejorado considerablemente su nivel en la Liga BetPlay pese a la eliminación de la Copa en donde se evidenció un cambio de cara. En medio de un segundo semestre sumamente complicado, Alfredo Arias viene con esperanzas de recomponer el camino y de cambiar de realidades por las posibilidades actuales de descender.

Alfredo Arias no podrá dirigir hasta que acabe el semestre, dado que ya dirigió al Deportivo Independiente Medellín y no podría entrenar a dos clubes en un mismo semestre. Sin embargo, Arias ya se ha encargado completamente de las alineaciones, de la estructuración de la plantilla y de liderar los entrenamientos.

Vea también: El técnico de la Liga BetPlay que dejará su puesto al finalizar este 2024; es oficial

El objetivo es claro para Alfredo Arias con la consigna de poder salvar a la institución de la crisis deportiva por los resultados obtenidos desde 2022 para acá. La situación delicada prende las alarmas, y el uruguayo, que ya había estado en la dirección técnica antes del título de 2021 tendrá la misión de revertirlo.

En ese orden de ideas, hay mucha expectativa con lo que será el nuevo Deportivo Cali con todas las urgencias que tiene la institución, no solo deportiva sino financieramente. Alfredo deberá estructurar de la mejor manera el plantel a partir del 2025 con la necesidad de salir de este bache que poco a poco ha empezado a corregir tras regresar al triunfo.

LA EXIGENCIA DE ALFREDO ARIAS A LOS DIRECTIVOS

Además, en la rueda de prensa de este miércoles 30 de octubre, Alfredo Arias empezó a revelar varias claves de lo que será su nueva experiencia en el cargo del Deportivo Cali, en donde sentenció a los directivos con un pedido para el futuro. También habló de la situación en la que están y afirmó que es la primera ocasión en la que debe salvar a un club de un posible descenso.

Le puede interesar: Arias pisa fuerte en Cali y aleja la realidad: “Hay que ser campeones”

Alfredo Arias apuntó que no quiere saber mucho de salidas, pese a que ya habría siete jugadores que no continuarían en el plantel a partir del primer semestre de 2025. "Yo a los dirigentes les he pedido que no me arrimen la lista de los que finalizan ahora en diciembre", sentenció el estratega uruguayo. No obstante, en esa lista aparece un referente y capitán como Fredy Montero que no seguiría en el primer semestre del año siguiente.

Con esto en mente, Alfredo Arias no se apresuraría a tomar decisiones sobre la plantilla y los jugadores que compondrán el equipo a partir del 2025. Además, afirmó que tiene hoy por hoy a la mejor nómina del país, siendo este el mensaje que le envía a sus jugadores.