Cambindo no ocultó su "felicidad" por llegar al Medellín

Independiente Medellín sigue reforzando su plantilla de cara a la próxima Liga Betplay, donde el profesor Hernán Darío Gómez ya ha ido sumando jugadores para armar la plantilla que afrontará la Liga y Copa Betplay.

El cuadro ‘poderoso’ en la reciente liga pecó por falta de definición, razón por la cual, los directivos y el ‘Bolillo’ Gómez contrataron a Diber Cambindo, quien sería el encargado de anotar las opciones de gol del cuadro antioqueño.

El nuevo atacante de la escuadra del ‘Bolillo’ Gómez llegó proveniente de América de Cali, donde buscará “aportar para crecer juntos y que podamos volver a los ocho para pelear el título”, indicó en el programa Gente, Pasión y Fútbol.

Asimismo, Cambindo dijo que fue recibido “muy bien” por sus compañeros y cuerpo técnico. “Espero darlo todo por este club. En el equipo me encontré con Yimmy Gómez que es paisano mío y enfrenté a Luis Erney Vásquez cuando estaba en el Quindío”, fueron las palabras del atacante.

Por otra parte, Diber dejó ver sus primeras sensaciones entrenando con la camiseta del DIM: “Me he encontrado con un grupo muy bueno, hay jugadores para aplicar el estilo de juego que más me gusta, me he sentido muy bien en los entrenamientos. Hay una competencia sana con Agustín Vuletich y cuando comience el torneo, ojalá pueda rendir y hacer las cosas bien”.