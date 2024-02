Campeón de Libertadores con Nacional estalla: “el club no tiene ningún norte”

Atlético Nacional no la pasa bien ni en la Liga BetPlay 2024-I, ni tampoco en la Copa Libertadores con apenas un partido disputado en el certamen internacional, que perdieron ante Nacional de Paraguay en Asunción. La vuelta será la siguiente semana, pero, la realidad es que el club está sumamente condicionado por los resultados.

Jhon Jairo Bodmer ya sabe que si no clasifica a la siguiente fase, su futuro estará alejado de Atlético Nacional. Orlando Berrío criticó fuertemente al club antioqueño tras su presentación internacional. Orlando consiguió alzar la Copa en 2016. “Vi el partido y lo sufrí. El equipo no jugó a nada, no ganó, que en estos partidos es lo más importante. No sacó un resultado positivo y no se ve por dónde haya una solución, a menos que sea una individualidad.

Me sorprendió, la verdad, que Dorlan no estuviera desde el comienzo, un jugador de su nivel internacional, un jugador que en mi opinión, es para colocarlo en esta clase de partidos tan importantes, al igual que Jefferson Duque”, empezó Orlando Berrío.

Posteriormente, prefirió no hablar del cuerpo técnico, “del profe Bodmer prefiero no emitir un comentario, la verdad prefiero reservármelo por respeto. Puedo opinar de lo que vi en cancha, hoy en día a Nacional no le ve un norte, una idea de juego clara, porque no se está plasmando. No sé qué está pasando porque no estoy adentro del equipo, entonces sería irresponsable de mi parte decir que no está funcionando por x o y motivo.

La verdad y la realidad es que al equipo no se lo ve, más allá de las individualidades que pueden resolver un partido. Ojalá suceda la remontada en la vuelta porque quiero a Atlético Nacional, porque quiero que le vaya bien al equipo, entonces solo queda esperar”.

En estas declaraciones que fueron para El Alargue, concluyó, “no podemos llegar a decir que todo es culpa del entrenador, nosotros como jugadores también somos responsables. Es una responsabilidad dividida. Así como cuando se gana y se triunfa no es solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico. En ese orden de ideas siempre hay que ser autocrítico. No se están dando los resultados, desafortunadamente, por muchos factores”.