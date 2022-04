Cardetti contundente con el rendimiento de Santa Fe: “Fue un mal partido pero debíamos ganar”

Independiente Santa Fe derrotó este domingo por la mínima diferencia al Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho el Campín con un tanto de Stiwar Mena en contra; el cuadro ‘cardenal’ llegó a 22 puntos y regresó al grupo de los ocho.

A pesar de la victoria, el estratega del equipo capitalino, Martín Cardetti expresó su inconformidad con el rendimiento del equipo en el terreno de juego y reconoció que se jugó ‘un mal partido’.

“Creo que en el primer tiempo no tuvimos la amplitud que queríamos, entonces las características de Jhon Velásquez y Jersson González no nos dieron tanta amplitud, por eso decidí poner a Neyder Moreno y a Andrey Estupiñán y por suerte llegó el autogol. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar y hoy tuvimos fortuna y al segundo tiempo tuvimos más la pelota”, fueron las palabras iniciales de Cardetti.

Sobre el partido en general, Martín fue claro y autocrítico: “No tuvimos claridad en todo el partido, no tuvimos un buen partido, creo que fue eso. No fuimos muy claros. Fue un mal partido, no jugamos bien y era el partido que había que ganar. Hay que seguir trabajando; trabajar con un triunfo es más fácil y somos conscientes que no jugamos bien”.

El ‘león’ de la capital volverá a jugar en el Campín el próximo jueves ante el Deportivo Pasto, duelo válido por la tercera ronda de la Copa Colombia; serie que va 1-0 a favor del equipo capitalino.