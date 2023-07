Carlos Antonio descartó a dos técnicos que pedían para Nacional: "no los pongan más en lista"

Atlético Nacional se puso manos a la obra en la búsqueda de nuevo técnico. Tras el partido amistoso ante Millonarios en Estados Unidos, la directiva verdolaga comenzó a analizar hojas de vida para encontrar el reemplazo de Paulo Autuori.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores, descartó a dos técnicos que serían del gusto de los hinchas y que han sido mencionados como posibilidad por varios sectores de la prensa.

"No los pongan más en lista porque no están o no van a ser considerados", dijo el director del programa Planeta Fútbol de Antena 2 en referencia a los entrenadores Reinaldo Rueda y Leonel Álvarez.

"Ya Nacional está en Medellín y empieza a revisar hojas de vida. Reinaldo (Rueda) y Leonel (Álvarez) están descartados", dijo de manera categórica.

Reinaldo Rueda, campeón de la Copa Libertadores 2016 con los verdolagas, se encontraría en el radar de la selección de Honduras para las Eliminatorias al Mundial de 2026. Leonel, por su parte, está sin equipo tras dejar el Cienciano Perú.

Atlético Nacional debutará este fin de semana en la Liga Betplay ante Once Caldas como visitante. Es probable que encare el encuentro con el mismo cuerpo técnico interino que estuvo en el choque frente a Millonarios del sábado anterior.

De acuerdo a lo que informó Carlos Antonio hace unos días, el cuadro antioqueño se tomará su tiempo para elegir al entrenador adecuado y de esa forma reemplazar a Paulo Autuori, quien decidió dar un paso al costado la semana pasada.