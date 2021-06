Carlos Arboleda dejó nostálgica carta: se despidió de Santa Fe contra su voluntad

Luego de cinco años defendiendo la camiseta de Independiente Santa Fe, se confirmó la salida de Carlos Arboleda del club bogotano. El experimentado lateral culminaba su contrato el 30 de junio y la directiva decidió no renovarlo en medio del disgusto de la hinchada por la determinación.

A través de sus redes sociales, Carlos Arboleda escribió una extensa y nostálgica carta agradeciendo a sus compañeros, directivos y fanáticos del club que siempre lo apoyaron en su proceso donde obtuvo 3 títulos (Liga Betplay 2016, Suruga Bank 2016 y Superliga 2017).

“Bueno, no sé por dónde empezar, tengo muchos sentimientos. Pero creería yo que lo primero es agradecer a esta gran institución: directivos, empleados, cuerpo técnico e hinchada. Una hinchada que es de resaltar de aplaudir y un claro ejemplo para lo que hicieron con nosotros y para las otras hinchadas de otros clubes en ese mal momento vivido nos demostraron que unidos somos más fuertes y nos pudimos levantar. Nunca nos dejaron de apoyar ahí sentí lo que es una verdadera hinchada”, señaló en primera instancia.

“Gracias a La Guardia Albirroja Sur y cada hincha en cada rincón de El Campín y de la ciudad. Agradecer a cada grupo de trabajo, en el cual fui encontrando desde mi llegada en el año 2016; hicieron que mi estadía y adaptación fuese más fácil con seres humanos increíbles referentes de este equipo con un sentido de pertenecía por estos colores y ante todo personas. Viví momentos difíciles, pero me levanté, disfruté también de los buenos momentos que fueron muchos. Hoy con tristeza tengo que despedirme de este hermoso club SANTA FE. Lo escribí en letras grandes como es su grandeza, gracias por tanto cariño”, agregó Arboleda.

“Con críticas y con halagos siempre me mantuve con los pies sobre la tierra, porque no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos; solo somos seres humanos que tratamos de llevar y de dar alegrías a muchas familias, no somos unos robots. Hace 20 días me avisaron de la no renovación por decisión técnica no me había atrevido a publicar algo hasta no tener las cosas claras, esperando a llegar y definirlas. Me presenté porque mi contrato culmina el 30 de junio y es un hecho que no continúo. Es respetable, los jugadores y técnicos estamos expuestos a estas decisiones. Solamente palabras de agradecimiento, quisiera decirles demasiadas cosas, pero quedaría corto porque nunca terminaría. Solo queda desearles lo mejor, falta poco para llegar el titulo tan anhelado, sé que con trabajo y teniendo mucha fe, llegará. Este equipo se lo merece”, subrayó en medio de sus extensas palabras.

Y cerró: “Nada que reprochar me voy con la cabeza en alto. GRACIAS SANTA FE. Siempre León. DIOS LOS BENDIGA”. Arboleda ahora es jugador libre en el mercado de fichajes y podría llegar a La Equidad para el segundo semestre.