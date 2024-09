Carlos Bacca le da un nuevo problema a Junior

Carlos Bacca no ha tenido el mejor inicio de temporada en el segundo semestre de 2024 al registrar solo tres goles por Liga BetPlay y uno por Copa Libertadores, antes de la eliminación del club 'rojiblanco'.

Sin embargo, el atacante de 38 años se ha mantenido en la alineación titular y como máximo referente el equipo.

El pasado miércoles 11 de septiembre, Bacca fue titular y disputó gran parte del partido en el que Junior cayó en condición de visita ante Deportivo Independiente Medellín por la ida de los octavos de final en la Copa BetPlay.

Carlos Bacca trabaja diferenciado

Este martes 17 de septiembre, César Farías, muevo director técnico de Junior, explicó en rueda de prensa que Carlos Bacca está cumpliendo con trabajos diferenciados debido a algunas molestias en una de sus rodillas.

"Carlos en el partido (vs. Deportivo Independiente Medellín por Copa Betplay) se le llenó la rodilla de líquido sinovial. Se le sacó, ha estado en terapias constantes. Él me dice que no le va a dar ventaja a nadie”, afirmó Farías.

A pesar de la molestia, se espera que Carlos Bacca retome al trabajo grupal con el resto de sus compañeros y vuelva a ser titular y llevar la cinta de capitán en el enfrentamiento frente a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay.