César Farías advierte a los jugadores de América: "No van a jugar"

El director técnico venezolano César Farías tuvo un brillante debut al frente de América de Cali al conseguir una contundente victoria con marcador de 4-1 sobre Atlético Nacional en partido válido por la segunda jornada de la Liga BetPlay.

Luego del compromiso, el estratega 'escarlata' habló del estilo que quiere implementar y al mismo tiempo evitó compararse con cualquier otro entrenador que haya pasado por el banco del conjunto vallecaucano.

"El fútbol no es una ciencia y no tiene una verdad absoluta. Entiendo que en esa dinámica uno se tiene que adaptar a las cosas. Para uno llevar el camino recto tiene que tener flexibilidad de pensamiento. Bajo ningún concepto vengo a compararme con nadie. Tengo la personalidad suficiente para ser yo mismo, me prepare para esto y lo disfruto", afirmó.

Advertencia a los jugadores

Por otro lado, César Farías se pronunció con contundencia sobre la posibilidad que le dará a los jugadores de sumar minutos. El entrenador dejó claro que no alineará a ningún futbolista por pedido de alguien y se enfocará en el rendimiento.

"Respeto a los jugadores, a todo el plantel. Hay que sumar entre todos. Hay un plantel que cuando le toque a cada quien, que nos dé lo mejor de si. Queremos una sana competencia interna. A cada quien le llega su momento. Eso que son pedidos y no rinden, esos no van a jugar. No los vamos a poner porque los piden. Vamos a ponerlos cuando haya rendimiento", dijo.

Próximo partido de América

Luego de golear a Atlético Nacional, América de Cali se prepara para visitar este miércoles 31 de enero a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 8:20 de la noche.

El duelo entre 'escarlatas' y 'pijaos' será válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay.