César Farías sacó pecho: lo que mejoró del América que dejó Lucas González

América de Cali logró su primera victoria en la Liga BetPlay al golear en condición de local a Atlético Nacional con marcador de 4-1. El conjunto 'escarlata' consiguió sus primeros tres puntos en el semestre en el partido que sirvió para el debut del director técnico venezolano César Farías.

El estratega de 50 años asumió el cargo en reemplazo de Lucas González, quien fue destituido a pocos días para el inicio del campeonato.

Al término del encuentro, Farías quiso darle todo el mérito de la victoria al grupo de jugadores, teniendo en cuenta los pocos días que tuvo para trabajar en los entrenamientos.

"El mérito fue de los jugadores. Ellos ganaron el partido. Son jugadores con experiencia que están abiertos dispuestos y esa predisposición le permite a ellos entras en sintonía. Lo que sí, es que nosotros tuvimos pocos días de trabajo y lo poco que hicimos, lo hicimos con honestidad y presión. Sabiendo que los íbamos a fatigar un poco, pero le dimos manejo", dijo el entrenador.

César Farías también se refirió a los aspectos que trabajó en las primeras jornadas de entrenamiento y que agregó al equipo. En sus declaraciones, el estratega venezolano dejó claro su estilo de juego, el cual se contrapone a algunos aspectos que implementó en su era Lucas González.

"La simplicidad, cada uno hizo lo que tenía que hacer y supieron jugar sin la pelota y con la pelota hicieron daño. Que no se pierda el equilibrio, primero se defiende antes de atacar", afirmó.

Por otro lado, César Farías evitó referirse a las ausencias de Michael Barrios y Franco Leys, quienes no fueron considerados para el compromiso ni en el banco de suplentes.

"No hablo individualmente de los jugadores, a todos los consideramos y me toca hacer a mi la elección técnica. Problema no hay con nadie. Hay que elegir y entre gusto y colores cada quien elige los autores y cantores que le va a servir", dijo.