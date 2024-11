César Farías sentenció el futuro del Junior: "en el siguiente partido no hay mañana"

Junior de Barranquilla sigue sin definir su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-2, pues el empate sin goles ante Once Caldas deja al equipo con un panorama incierto de cara al último compromiso del todos contra todos.

El encuentro comenzó con un Once Caldas enfocado en el ataque, con Dayro Moreno como referente ofensivo. En los primeros minutos, Moreno tuvo varias aproximaciones al arco defendido por el portero Jefersson Martínez, aunque sin éxito en la definición. A lo largo de la primera mitad, Once Caldas generó algunas opciones adicionales, mientras que Junior intentó responder mediante contragolpes liderados por Yimmi Chará y Víctor Cantillo.

En el segundo tiempo, Junior realizó varios cambios con la entrada de jugadores como Carlos Bacca y Steven Rodríguez, buscando mayor presencia ofensiva. A pesar de estos ajustes, Once Caldas mantuvo la solidez en defensa y evitó que Junior lograra acercarse con peligro.

A la final, ambos equipos terminaron el compromiso son goles y se llevaron un punto más a la cuenta del todos contra todos, lo que no dejó tranquilo a César Farías, entrenador del Junior.

"Hoy nosotros podíamos aguantar la caída acá arriba si perdíamos, pero en el siguiente partido no hay mañana", declaró en mandamás en rueda de prensa tras el compromiso.

Del mismo modo, Farías destacó la labor de su equipo y la concentración de cara al último juego.

"Vinimos por los 3 puntos, no se dio de esa manera. Este punto es importante pero lo será aún más si ganamos de local. Es cierto que se nos ha mojado la pólvora pero no por falta de producción. Pero en líneas generales, el equipo va creciendo y eso nos lleva con fuerza para el próximo partido. Hay que trabajar en la recuperación de los jugadores y afrontar con mayor foco al partido vs. Cali", añadió.

"La escasez de goles no ha sido por no generar ocasiones. Estaría preocupado si no creamos esas opciones. El jueves tendremos la posibilidad de marcar y lograr la clasificación. El equipo creció en pelota detenida, no comete penales, defendemos bien y recibimos pocas tarjetas".