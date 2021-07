Chicho Arango llegó a su nuevo destino y fue bien recibido por los hinchas

Nuestro nuevo goleador a llegado desde #Colombia. Cristian “Chicho” Arango ah llegado a su nuevo hogar ! 🔥 🚂 🔥 If You Are Not At The Airport, Where The Fuck You At !? @LAFCrich 👀 @jaimecamil #lafsinfiltro #wearelafc #sinmiedoalexito #lafc @LAFC @SomosLAFC pic.twitter.com/T6ffECfRsu