Chicho Arango se despidió y dejó mensaje a Millonarios tras no ganar la final ante Tolima

Millonarios logró su segunda victoria en lo corrido de esta Liga Betplay. El cuadro ‘albiazul’ venció 2-1 a su rival Deportes Quindío y quedó como líder solitario –iniciada la segunda fecha– de la tabla de posiciones.

Mucho se ha especulado sobre la continuidad de Cristian el ‘Chicho’ Arango, pues se dice que el atacante partirá a la MLS, donde ya habría un arreglo con el club Los Ángeles FC, pero hasta la fecha no hay nada confirmado. Sin embargo, en redes sociales circula un video donde el jugador se despide de la parcial ‘embajadora’.

Le puede interesar: Próxima carrera de Egan Bernal antes del duelo ante Pogacar en la Vuelta a España

En medio de lágrimas, Arango agradeció y dejó el siguiente mensaje: “Muchas gracias a todos los hinchas azules por todo el apoyo que me brindaron siempre, me voy siendo una familia. Espero volver y darles las estrellas que quieren”, pues hay que recordar que en el primer semestre, Millonarios perdió en El Campín ante el Deportes Tolima y para ese encuentro el ‘Chicho’ no estuvo presente por haber sido expulsado en el partido de ida.

Hay que recordar que para el debut de Millonarios en la ciudad de Pasto, donde el equipo capitalino también venció por el mismo marcador a Deportivo Pasto, el atacante no jugó, ya que debía presentarse en la embajada de los Estados Unidos para hacer los trámites de su visa.

Vea también: Millonarios en la Florida Cup: Gamero y el equipo para enfrentar a Everton

Por el momento, Millonarios ya se prepara para afrontar este fin de semana al conjunto inglés, Everton, donde se dice que James Rodríguez podría ser parte de la nómina titular del técnico español, Rafael Benítez.