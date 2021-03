Christian Vargas aprovecha su oportunidad como titular en Millonarios

Tras el anuncio que sería el nuevo portero de Millonarios en la temporada anterior, Christian Vargas llegó con una cruz en la espalda por su paso por Atlético Nacional, donde muchos hinchas del elenco ‘embajador’ no aprobaban su llegada por las actuaciones que había demostrado con la camiseta ‘verdolaga’: “Hace un año el ambiente era fuerte, veníamos de una para larga. Me hice más fuerte con lo que viví y me di cuenta quiénes son las personas que te quieres ayudar. Soy una persona responsable y trabajadora que quiere dar lo mejor”, declaró en el programa Primer Toque de Win Sports.

El portero antioqueño tuvo que soportar como su colega y compañero, Juan Moreno le quitaba el puesto de titular cuando en el clásico frente a Nacional, el joven guardameta se lucía y que gracias a ese partido se quedó con el puesto, por lo que a Vargas le tocó trabajar bajo el sol y el agua para regresar a los once del profesor Alberto Gamero: “Es una experiencia más, uno como profesional no puede ser egoísta a la hora de trabajar. Cuando llegué a Millonarios vi a Juan y siempre que pude hablar con él, le dije que debíamos trabajar de la mejor manera, porque tarde o temprano la oportunidad llega”.

Le puede interesar: Teófilo Gutiérrez se desahogó en redes sociales tras su expulsión ante Nacional

No obstante, la oportunidad se le dio, debido a que ‘Juanito’ Moreno se contagió de coronavirus, por lo que el momento de Vargas apareció ante Jaguares y a pesar de haber caído ante los felinos el portero tuvo varias atajadas que hasta el momento le han permitido la titular y desde allí no recibe goles ante Boyacá Chicó, Alianza Petrolera y Patriotas: “Sé quién es Cristhian Vargas y tengo la confianza de que puedo responder en cualquier equipo. Ahora vivo el presente, se pudieron jugar 4 partidos, se aportó al máximo y hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo”.

Por otra parte, se refirió al clásico que se jugará el próximo domingo ante Nacional, su ex equipo: “Es uno de los partidos más importantes, sabemos lo que significa este clásico y venimos con confianza. En los últimos partidos hemos mostrado capacidad y fuerza. Será una semana linda para corregir cosas y llegar tranquillos al partido. Trabajaremos a la altura para salir a hacer las cosas bien en la cancha”.

Vea también: Cierto o no… lo que se dice de Juan Carlos Osorio para Junior

Hay que recordar que Millonarios llega en la cuarta posición con 22 unidades, por lo que una victoria ante Nacional en el estadio El Campín servirá para acercarse a los ocho mejores de la Liga Betplay y así cumplir con uno de los objetivos.