Comenzó la barrida en Santa Fe: tres jugadores no seguirán para el año 2024

Sin embargo, estos no serían los únicos, pues hay otros como Fabio Delgado, Julián Millán o Ever Valencia que terminarán su préstamo en Santa Fe a finales del presente año. En caso de que no se haga uso de la opción de compra, estos volverán a sus clubes de origen. Los dos primeros pertenecen a Cortulúa, mientras que el tercero regresará a Independiente Medellín.

Le puede interesar: Advertencia en Santa Fe: una de las figuras se iría para 2024

Por otra parte, crece la incertidumbre por la posibilidad de que Hugo Rodallega deje el club a final de año. Esto surgió a partir de una publicación que hizo el delantero a través de sus redes sociales: "Reflexiones necesarias", escribió.

Cae recordar que el león capitalino cerrará su participación en la Liga Betplay enfrentando como local a Once Caldas. El partido se disputará el próximo 7 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche.

Otras noticias

Record mundial en la maratón de Chicago