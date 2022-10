Comesaña defiende el rendimiento de Junior: "lindo o feo lo importante son los resultados"

Junior de Barranquilla está listo para recibir este jueves 13 de octubre a Unión Magdalena en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay, en el que tendrá la obligación de ganar para meterse al grupo de los ocho.

Previo al encuentro, al director técnico Julio Comesaña se le consultó por el juego que han demostrado sus dirigidos, teniendo en cuenta que existen algunas dudas con respecto a la "estética" que se demuestra dentro de la cancha y considerando que en algún sector de afirma que se gana, pero se "juega feo".

"Estoy contento cuando veo bien a los jugadores, cuando los veo claritos, con chispa y la energía que necesitamos.

Cada uno piensa como quiere, me llamaron acá y me dieron prioridades: clasificar a la final de la Copa BetPlay y entrar al os ocho. Lindo o feo es una cuestión de gustos, pero como los resultados, cuando uno pierde, son lo más importante. No conozco a ningún equipo que gane seguido y juegue mal. Puede ser que no le guste a alguno que es exigente".

Por otro lado, Comesaña explicó el funcionamiento del doble 5 el cual ha utilizado desde que regresó a Junior.

"He tenido tantas parejas de doble 5. Como todas las cosas, hay gente que no le gusta nada. Lo que estamos haciendo es tratar de utilizar un plantel muy reducido y en donde algunas en posiciones hay jugadores con características bastante similares. Al único que veo muy diferente es a Iván Rossi, pero es el cuarto extranjero. Tendría que sacar a Sebastián Viera, o a Cariaco o a Fabián Sambueza, que son los únicos que están generando fútbol ofensivo".

El entrenador 'rojiblanc0' también se refirió al compromiso contra Unión Magdalena y cómo afrontará el partido.

"Unión Magdalena ha sorprendido a todos por la gran campaña que ha hecho. Yo no espero un partido fácil, conocemos como es la gente de Santa marta, son tipos fuertes, aguerridos que van a luchar su partido. Nosotros tenemos que resolver, buscar el partido y tratar de ganar".

Julio Comesaña afirmó que estaría tranquilo cuando Junior llegue a 31 puntos o consiga los necesarios para clasificar. Finalmente dio una actualización sobre los jugadores lesionados.

"Estaré tranquilo cuando hagamos 31 puntos. Fernando Uribe no está todavía y quiero que se recupere tranquilo. Fredy Hinestroza se evaluará. Castrillón y Albornoz aún no están".