Comesaña habló de su idea de juego, aspectos a mejorar y objetivos en su décimo ciclo en Junior

Junior de Barranquilla hizo oficial el regreso, por décima ocasión, de Julio Avelino Comesaña para ocupar el cargo de director técnico, después de la destitución del argentino Juan Cruz Real, luego del empate 0-0 con Deportivo Pereira en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

En rueda de prensa, Comesaña afirmó que firmó contrato hasta diciembre del 2023. Al mismo tiempo dio pistas del estilo que juego que implementará en este nuevo ciclo en el equipo barranquillero.

Lea también: Comesaña incumplió con su palabra de NO volver a Junior

"He encontrado un grupo receptivo, con buen estado de ánimo, a pesar de que la salida de un entrenador causa un impacto, principalmente en los jugadores que vienen compitiendo, mientras que los que no jugaban se llenan de expectativa. Estoy contento de llegar nuevamente a Junior, no en una situación de confort, si no otra vez a tratar de cumplir y con el compromiso que toca hacerlo y lograr una estabilidad futbolística. Junior ha tenido cosas importantes, habría que encontrar una estabilidad, tratar de construir sobre lo que entiende el grupo".

Comesaña se refirió a su décimo ciclo al frente de Junior, teniendo en cuenta que en su reciente salida aseguró que había cumplido con su objetivo en el equipo.

"Las cosas que me tocan ahora. Si Junior me necesita y estoy en condiciones tengo que decir presente, si no me necesitarán no me traerían. Han elegido traerme porque confían en lo que se puede hacer y estoy en la obligación de intentar todo lo que que está en mi alcance para lograr la estabilidad futbolística".

La reacción del hincha

"No puedo explicar las razones. He notado en la calle una situación de bastante desespero o tensión. Y entonces genera una necesidad de cambio. La llegada de uno, por los antecedentes, a la gente eso le genera confianza y cree que uno es la persona para eso. Ojalá sea así, si mañana no pudiera conseguir los resultados la gente pedirá otro nombre. Es la dinámica normal de esto. Hace poco me sacaron del Medellín cuando estaba convencido que iba a terminar mi contrato, de un día para otro me dijeron que iban a cambiar el cuerpo técnico".

Cómo consigue la "estabilidad futbolística"

Le puede interesar: ¿A Cruz Real le impusieron a Bacca?: "Junior maneja marketing"

"Cuando hablo de estabilidad tengo que decir regularidad. Cuando un equipo encuentra o logra una manera de jugar, una manera de atacar, una manera de defender que guarda relación con las características de los jugadores, ahí es donde vienen los resultados".

El grupo de jugadores

"Hay jugadores excelentes aquí, hay varios jugadores maduros con mucho recorrido y partidos encima que han jugado en lugares importantes y con trayectoria importante y que valoriza el conjunto. Hay otros jóvenes que hacen su camino. Aprendí a cometer errores que uno como entrenador no debería cometer, es querer jugar como a mi me gusta sin tener la gente para que juegue de esa manera. Tenemos que trabajar con lo que hay en un club y a veces hacer algunas incorporaciones".

A quién utilizará como lateral izquierdo ante la salida de Gabriel Fuentes

"Está un lateral natural como Edwin Velasco. Hay un hombre que ha jugado de lateral como Omar Albornoz. Fredy Hinestroza ha jugado. Pero es dependiendo qué es lo que estamos buscando".

Lea: Cruz Real se despachó tras decisión de los Char: salida del Junior y el fantasma de Comesaña

Armar una buena defensa

"Yo considero que los equipos que no defienden bien es casi imposible que ganen. Equipo que no defienda bien, que cuando lo atacan dos o tres veces le hacen gol".

Obligación de clasificar

"Recibo un plantel sano en general. En su comportamiento, con deseo y disposición de salir adelante. Un equipo que numéricamente en las tablas está ahí, hay que hacer 16 puntos de 27 para llegar a 31".