Comesaña habló del posible regreso de Teo Gutiérrez a Junior: "No tengo problema"

Julio Comesaña regresó a Junior de Barranquilla, en donde cumple con su décimo ciclo como director técnico, después de la salida de Juan Cruz Real ante el difícil momento que vivía el equipo. Desde que asumió, el conjunto 'rojiblanco' registra cuatro victorias y dos derrotas, pero además clasificó a la final de la Copa BetPlay en donde ya se impuso 0-1 en el juego de ida sobre Millonarios.

El pasado fin de semana, en la fecha 15 de la Liga BetPlay, se vivieron emotivas situaciones, teniendo en cuenta que Deportivo Cali, con Teófilo Gutiérrez titular y capitán, visitó a Junior, que logró la victoria a una anotación de Carlos Bacca.

Desde que pisó el estadio Metropolitano, Gutiérrez recibió el cariño de los aficionados, que incluso lo ovacionaron durante el compromiso. Adicionalmente, el atacante saludó con gran afecto a Julio Comesaña y a Carlos Bacca, con quienes compartió.

Este lunes 3 de octubre, Comesaña respondió en diálogo con el programa En La Jugada de RCN Radio sobre si consideraría el regreso de Teófilo Gutiérrez a Junior mientras él continúe como técnico.

Al respecto, el estratega aseguró no tener problemas con Gutiérrez y aseguró que es un jugador que se ha mantenido vigente.

"Yo no tengo problemas personales con Teo, cuando hemos tenido dificultades las hemos solucionado. En el club yo escucho muchas veces que los problemas, que Teófilo y la dirigencia. Yo ese tema no puedo contestarlo, no he estado en esos momentos, sería poner a la persona en una situación incómoda. Desde el punto de vista futbolístico lo he visto y se ha mantenido vigente, con altibajos como cualquier jugador en cualquier equipo. Lo que le pasa al Cali es una cosa insólita, que le pasa a muchos cada muchísimo tiempo", afirmó.

Teófilo Gutiérrez salió de Junior al término del primer semestre de 2021. Después de finalizar su contrato, este no fue renovado y surgieron rumores de un posible conflicto con los directivos.

Desde entonces, el delantero firmó con Deportivo Cali, con el que ganó el título de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2021.