Comesaña se resigna ante el presente de Junior: "No hay cómo cambiar esta historia"

Junior de Barranquilla volvió a perder; en esta ocasión en condición de local contra Millonarios (1-0) por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales y muy temprano se aleja de la posibilidad de avanzar a la final del segundo semestre del año.

Pues los dirigidos por Julio Avelino Comesaña no han mostrado una buena cara y al ser un equipo dependiente de las individualidades, las 14 bajas que acarrea, le pasan factura y le impiden soñar con el título. Justamente el entrenador uruguayo habló posterior al duelo.

Vea también: Gamero celebró el triunfo de Millonarios: "Era necesario ganarle a Junior"

Las declaraciones de Comesaña tras perder 1-0 contra Millonarios

"Aspiro a que termine este sufrimiento que estamos teniendo desde hace rato. A mí me da vergüenza, pero entiendo que nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho como veníamos", dijo de entrada el técnico uruguayo, confesando que por el nivel mostrado en la fase regular no era justo avanzar a cuadrangulares.

Aun así, considera que "se hizo un esfuerzo grande, pero de pronto nosotros en Montería hubiéramos ido con un equipo juvenil y preparar la Copa Betplay, pero no es fácil porque los seres humanos queremos todo y a veces no nos damos cuenta de que no estamos para todo", admitiendo que las cosas pudieron plantearse mejor y asumiendo la responsabilidad.

Ahora, en lo que respecta al partido disputado este miércoles, consideró que "a mis jugadores solo los puedo felicitar por el esfuerzo que hicieron. No creo que haya alguien que estuviera ilusionado con que arrasáramos a Millonarios; prácticamente no he entrenado al equipo desde que vine".

Le puede interesar: Ni Presidente ni técnico: Lo próximo que haría Piqué tras retirarse como futbolista

Por último, de cara al partido contra Independiente Santa Fe, del próximo domingo, por la tercera fecha, Comesaña dijo: "Tenemos que aceptar cómo están las cosas y si tienen solución. Vamos a ver qué podemos hacer para el domingo, revisaremos con qué jugadores contamos y ya está. No hay cómo cambiar esta historia", resignándose un poco ante la actualidad de Junior.