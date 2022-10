¿Cómo está el tema del regreso de Michael Rangel al América?

América de Cali es uno de los equipos que ya mueve sus fichas para 2023. El equipo de Alexandre Guimaraes marcha en buena posición para pelear por llegar a las finales de este semestre, pero ya se adelanta a la siguiente temporada.

Los últimos rumores de mercado hablaban de que uno de los próximos en arribar al club sería Michael Rangel. El atacante dejó de ser jugador del Tolima tras una decisión del equipo vinotinto para separarlo de la plantilla por actos de indisciplina.

Después de que las versiones sobre la llegada del santandereano al América se hicieran populares en varios medios, Tulio Gómez, máximo accionista del rojo y Mauricio Romero presidente escarlata hablaron sobre el tema.

Tulio habló en a ‘Banda Deportiva’, programa de RCN Radio y dijo: “Yo estuve en el palco con Michael Rangel y le dije que en comité evaluaremos su llegada“.

Mauricio Romero también habló en ‘Zona Libre de Humo’ sobre los rumores: “En el tema de Rangel nosotros no hemos hecho ningún movimiento. No es porque nosotros pensemos que nos pueda llegar a aportar o no, es claramente porque nosotros pensamos que Rangel viene de una inactividad y a pesar de que tuvo un pasado bueno en el club, su presente no es el mejor. Eso habrá que analizarlo con pinzas para poder determinar si lo podemos considerar como una opción. No es que no nos interese, pero hay que analizarlo“,

Por ahora, América espera a que termine la Liga Betplay para ver cuales serán sus incorporaciones de cara al inicio de 2023.