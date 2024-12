Este domingo 8 de diciembre se disputaron los últimos cuatro partidos de los cuadrangulares semifinales en busca de definir a los dos finalistas del fin de año. Por un lado, Millonarios y Atlético Nacional mantenían ilusiones por el Grupo A, mientras que Deportes Tolima, Once Caldas y Junior tenían chances por el B.

Finalmente, acabando los cuadrangulares, se confirmó que la pelea por el título quedaría entre Atlético Nacional vs Deportes Tolima, después de triunfos de ambos ante Independiente Santa Fe y Once Caldas respectivamente. Sin embargo, el trofeo no es lo único que está en juego en estos momentos, pues hay que definir al goleador del segundo semestre que ya parece más claro con una gran ventaja.

Durante el último año había mucha expectativa con los goleadores. Dayro Moreno, Carlos Bacca, Leonardo Castro o Hugo Rodallega como artilleros importantes dentro de la Liga BetPlay 2024-II. Pero, en este caso, todos los reflectores se los llevó un inesperado jugador que no seguiría por mucho tiempo en el certamen colombiano.

TABLA DE GOLEADORES CON UN ARTILLERO EN GRAN VENTAJA

Aunque Deportivo Pasto no logró meterse a la final de la Liga BetPlay 2024-II quedándose con la tercera posición de la tabla del Grupo A con siete puntos, demostró un excelente semestre con Gustavo Florentín como director técnico que puso en duda su continuidad en varias ocasiones.

Y es que, el elenco pastuso encontró en Daniel Moreno una gran solución para pensar en grande y poder soñar con el título. El extremo llegó procedente de Independiente Santa Fe saliendo de manera prematura del club y con muy malos registros goleadores.

Pese a ello, el ex Junior de Barranquilla nunca perdió la confianza y nunca se cayó. Al contrario, sorprendió como goleador y en cuestión de partidos, logró afianzarse con 14 goles en el todos contra todos, sacando una importante ventaja a sus competidores.

Daniel Moreno se perdió el último partido contra Millonarios por acumulación de amarillas. Con tres goles en los cuadrangulares, ascendió a 17 goles, una marca que ya parece imposible de igualar o superar por los que le siguen en esa tabla de goleadores. Solo hay dos en pelea en el top 10.

1. Daniel Moreno (Deportivo Pasto) – 17

2. Dayro Moreno (Once Caldas) – 10

3. Leonardo Castro (Millonarios) – 8

4. Yeison Guzmán (Deportes Tolima) – 8

5. Brayan Gil (Deportes Tolima) – 8

Con la final definida entre Atlético Nacional vs Deportes Tolima, solo Yeison Guzmán y Brayan Gil podrán igualar o superar a Daniel Moreno en la parte alta. Dayro Moreno se quedó a siete tantos.