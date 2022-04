“Contó con mucha suerte": lo que le aporta Gamero al juego de Daniel Ruiz

Millonarios obtuvo la victoria ante Independiente Santa Fe en los últimos minutos de juego, por lo que quedó ubicado en la segunda posición de la Liga Betplay con 35 puntos.

Precisamente, en la lluviosa noche capitalina, el jugador bogotano Daniel Ruiz fue una de las figuras del ‘embajador’, pues como se ha vuelto costumbre, el juvenil mediocampista, junto a David Mackalister Silva, se juntaron para crear peligro en la ofensiva.

Por ello, Mackalister hizo un recuento del trabajo que ha venido realizando Ruiz desde que llegó a Millonarios a comienzos de 2021.

Le puede interesar: Millonarios confirmó la lesión de Stiven Vega

En primer lugar, ‘Macka’ indicó que “cuándo sabíamos que él venía, hicimos una práctica con la selección Colombia Sub-20, que la tenía el profe (Arturo) Reyes, y yo tenía entendido que llegaba de diez. Ese día yo lo vi en línea de tres (volantes). Entonces me le acerqué al profe Reyes y le dije -profe discúlpeme, Daniel (Ruiz) viene para acá (Millonarios), lo veo en línea de tres y había escuchado que era diez-”, haciendo alusión a la posición ideal en el campo para el 10 de Millonarios.

Tras su llegada en el inicio de 2021, David Mackalister se refirió a la charla que tuvo con el volante que llegaba sin ilusiones por su no reconocimiento, pero con el pasar de equipos comenzó a convertirse en pieza clave.

Vea también: Andrés Felipe Román habría definido su futuro en Millonarios

“Usted trae el fútbol, lo único que necesita es correr, porque el fútbol ya se le ve. A partir de los entrenamientos y todo, me fue demostrando una cosa que le valoró mucho; la personalidad que tiene, que, Dios mediante, lo va a llevar muy lejos. Es una persona que escucha. No es que a toda hora le hable. Pero sí siento que las cosas que le he dicho las ha tomado para bien y las ha puesto en práctica”, dijo en el programa Balón Dividido de ESPN.

Finalmente, en medio de sus palabras agregó a su técnico Gamero, pues desde que Ruiz empezó en el fútbol “contó con mucha suerte por todos los profesores que le ayudaron antes, pero, sobre todo porque hoy cuando está floreciendo más, el técnico de él es el profe Alberto Gamero”, teniendo en cuenta que el timonel “tiene la capacidad de ir enseñando y Daniel tiene la capacidad de ir aprendiendo”.