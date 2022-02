"Creamos opciones, presionamos y se le ganó a un grande": Cruz Real sacó pecho por su Junior

El Junior de Barranquilla jugó ante América de Cali por la octava jornada liguera en un duelo que terminó ganando 1-0 con gol de 'Cariaco' González.

Así, los barranquilleros llegaron a doce puntos y miran de frente la posibilidad de mantenerse en el grupo de los ocho, puesto que es el primer objetivo planteado.

De tal forma, el entrenador Juan Cruz Real ofreció declaraciones terminado el compromiso en donde se mostró tranquilo y confiado en que el desempeño de sus jugadores va a empezar a subir.

En primera instancia el DT argentino ofreció "una disculpa porque ahora que gané estoy y en la anterior me fui porque de pronto decía algo que no debía", teniendo en cuenta que hace unos días no declaró.

Además, dejó ver la satisfacción que le generó su equipo, pues ante América "jugamos bien los 90 minutos. Creamos opciones de gol, presionamos y hoy se le ganó un grande".

Asimismo, Cruz Real habló bien de sus dirigidos, pues "destaco la valentía de mis futbolistas. América es un buen equipo, pero deben estar tranquilos".

Por otro lado, cuando se le preguntó por el rival de turno -con el que salió campeón en 2020-, dijo "respeto al América, quedamos en la historia, pero hoy quería ganar. Es un buen equipo, pero hoy no hay nada especial".

Por último, el estratega le hizo una sugerencia a la hinchada y a la prensa cercana al club, "les pido un poco de paciencia. Se transmite ese nerviosismo a la gente, hay que calmar un poco las expectativas".

Así, el Junior ahora se alistará con la intención de hacer un buen partido en la próxima fecha el cual lo obligará a viajar a Ibagué para toparse con Tolima, siendo un duelo que se llevará a cabo el sábado 26 de febrero.