Cuándo no, Nicolás Gallo; Comesaña estalla contra arbitraje del Pereira vs DIM

Julio Comesaña terminó molesto con la actuación del árbitro Nicolás Gallo durante el partido correspondiente a la fecha 13 del fútbol colombiano entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín.

Aunque el conjunto poderoso pudo rescatar un empate en condición de visitante teniendo un hombre menos en la cancha de la mayor parte del encuentro, el uruguayo cuestionó las decisiones del juez central, principalmente por la expulsión y por un penal que dejó de dar tres falta, según él, sobre el defensor Andrés Cadavid.

“Hoy voy a hablar de fútbol y del arbitraje del señor (Nicolás) Gallo, con el respeto que me merece. El señor Gallo nos dejó afuera el año pasado en el campeonato, le anuló un gol a (Juan Pablo) Gallego que solo lo anula ayer, y en este partido dejó de pitar un penal clarísimo como el de (Andrés Cadavid).

Revísenlo para que ustedes vean y echan a (Juan David) Mosquera en una jugada insólita. Él salta y por la espalda, no ve al jugador y como cualquier jugador de fútbol le enseñan que debe saltar con los brazos abiertos para protegerse, saltó y el jugador de Pereira se pegó con él. Yo no sé de qué se trata, todos cometemos errores, pero no me gustó el arbitraje del señor Gallo ni hoy, ni en el partido en Medellín. Eso es lo que tengo que hablar del arbitraje”.

En cuanto a lo futbolístico, Julio Comesaña quedó más que satisfecho con el trabajo que hizo el Independiente Medellín, principalmente en el segundo tiempo cuando impuso carácter para ir por el empate.

“Teníamos que hacer algo para recomponernos, pusimos a Juan Guillermo Arboleda como un tercer central y con José Hernández Chávez pusimos cuatro volantes, para que con Andrés Ricaurte manejar la pelota, bajar las revoluciones y lo logramos, Germán Gutiérrez apareció por izquierda, hasta que Luciano Pons anotó el empate. José tenía que hacer una tarea y por eso decidí cambiarlo para poner a Juan Manuel Cuesta que es un jugador más potente, teníamos un sentimiento de dolor por ganar”.

Independiente Medellín tiene 22 puntos en la tabla de posiciones y cada vez más se acerca al umbral requerido para asegurar la Clasificación a los cuadrangulares.