Daniel Giraldo se despidió de Santa Fe con mensaje a la hinchada, presidente y técnico

Independiente Santa Fe regresó a trabajos hace algunos días pensando en lo que será su participación en la Liga BetPlay del segundo semestre y en la Copa Colombia. Sin embargo, alrededor del conjunto 'cardenal' se han conocido algunas polémicas salidas de jugadores que han sido importante en los últimos semestre.

Uno de esos futbolistas que no continuará en el equipo capitalino es el volante de 29 años Daniel Giraldo, quien no llegó a un acuerdo con el presidente Eduardo Méndez para renovar su vínculo.

La partida de Giraldo, así como la de Carlos Arboleda, ha generado malestar en la hinchada debido al buen rendimiento que demostraron en los dos últimos semestre.

Ante su salida, el mediocampista se manifestó en las redes sociales para mandarle un mensaje de agradecimiento a la fanaticada por el apoyo recibido, al entrenador Harold Rivera por la oportunidad de ser figura y hasta a Patricio Camps, quien no tuvo un buen desempeño como técnico de Santa Fe.

"Hoy me quiero despedir de esta gran institución, Santa Fe. Quiero agradecer a todas las personas que hacen parte y que me ayudaron a crecer como jugador y persona a los cuerpos técnicos profe Camps. Profe Harold porque siempre creyó en mi y me hizo un mejor jugador, directivos, presidente, personal de oficinas, utileros, fisioterapeutas, kinesiólogos y todas las personas que rodean a nosotros los jugadores", compartió Giraldo.

Por otro lado, el futbolista se refirió a sus excompañeros y al respaldo que se dieron mutuamente para salir adelante en Santa Fe.

"Un espacio aparte para mis compañeros porque solo los que vivimos el día a día saben lo que nos esforzamos y lo que ha sido el grupo en este tiempo para ellos mis mejores deseos".

Finalmente, Daniel Giraldo valoró el respaldo de la hinchada.

"A la hinchada siempre estaré agradecido porque con lo que hicieron demostraron que son una hinchada de verdad, en el peor momento nos unimos todos y logramos sacar al equipo adelante, desde el primer día sentí su apoyo y me hicieron sentir como de la casa para ustedes muchas gracias. me voy pensando que nos falto un poco para el título pero salgo con la frente en alto sabiendo que siempre que jugué, entregué todo y di lo mejor de mí por esta institución".