El Once Caldas culminó el primer semestre del año con una victoria 1-2 frente a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo, en el marco de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-I.

El equipo de Manizales, conocido como el Blanco Blanco, supo capitalizar las dos expulsiones del equipo local, logrando imponerse con goles de Dayro Moreno y Billy Arce. El único gol de La Equidad, que no logró sumar puntos en su zona, fue un autogol de Jáider Riquett.

El resultado dejó a Once Caldas en la tercera posición del cuadrangular con 8 puntos, mientras que La Equidad terminó en el fondo de la tabla, sin victorias en sus seis encuentros. Sin embargo, más allá del desempeño del equipo, el verdadero protagonista del partido fue Dayro Moreno, quien anotó su gol número 226 en la liga profesional colombiana, ratificándose como el máximo goleador histórico del FPC, superando al argentino Sergio Galván Rey, quien ostentaba 224 goles.

Dayro Mauricio Moreno es un delantero que ha dejado una huella imborrable en el fútbol colombiano. Con una carrera marcada por su capacidad goleadora, Moreno ha demostrado ser uno de los delanteros más prolíficos del país. A sus 38 años, ha jugado en equipos tanto nacionales como internacionales, dejando siempre una impresión de su talento y olfato goleador. En esta temporada con Once Caldas, ha sido un pilar fundamental, no solo por sus goles sino también por su experiencia y liderazgo en el campo.

No obstante, la carrera de Moreno no ha estado exenta de controversias. Su trayectoria ha sido marcada por episodios de indisciplina, los cuales han puesto en duda su profesionalismo en ciertos momentos. A pesar de estos altibajos, su capacidad para marcar goles ha sido una constante que lo ha mantenido en la élite del fútbol colombiano. Sus 226 goles no son solo un testimonio de su habilidad, sino también de su perseverancia y capacidad para sobreponerse a las adversidades.

Nuevo premio para Dayro

El viernes 31 de mayo, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) decidió rendir un merecido homenaje a Dayro Moreno por su logro histórico. En una ceremonia especial, el director ejecutivo de ACOLFUTPRO, Carlos González Puche, entregó al delantero un trofeo conmemorativo, destacando su compromiso, talento y extraordinaria capacidad goleadora. La inscripción del trofeo resumía el sentir del gremio.

"ACOLFUTPRO exalta este logro histórico de un futbolista que ha sobresalido en los clubes donde ha prestado sus servicios por su compromiso, su talento y su extraordinaria capacidad goleadora. ¡Felicitaciones, Dayro!", dijo Puche.

Asimismo, el director de ACOLFUTPRO: "En nombre de todos sus compañeros, los futbolistas profesionales de Colombia, estamos orgullosos de entregarle este reconocimiento al goleador histórico de nuestro fútbol. Esperamos que siga, que continúe esa carrera tan brillante como la ha adelantado hasta ahora y siga dando orgullo a todo el fútbol colombiano. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado y nos ha brindado al país. Muchas gracias".

Dayro Moreno, visiblemente emocionado, agradeció el homenaje diciendo: "Gracias a usted por este homenaje tan lindo. La verdad es que esto, para uno en la carrera futbolística, lo llena muchísimo, muchos recuerdos… a la agremiación, a los futbolistas del fútbol colombiano, a los colombianos que están en el exterior. Muchas gracias por ese reconocimiento, la verdad que ser el goleador histórico del fútbol colombiano para mí representa muchísimo. Muy agradecido primero con Dios, con mi familia y con toda la gente que me apoyó para conseguir ese logro tan importante. Muchas gracias de nuevo y bendiciones".

