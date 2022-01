Dayro Moreno: por qué llegó al Bucaramanga y qué tuvo que ver Sherman Cárdenas

Aunque no hay un anuncio oficial por parte de Atlético Bucaramanga, trascendió que el delantero tolimense, Dayro Moreno, será nuevo jugador del cuadro ‘Leopardo’ para la presente temporada.

El atacante, que llegaría como agente libre, mostró su felicidad por “afrontar este nuevo reto con Atlético Bucaramanga. Sabemos que es un equipo competitivo, en una ciudad futbolera y con una hinchada que siempre apoya al equipo. Me gustan estos retos. Iré a aportar lo que siempre me ha caracterizado: goles y buenas actuaciones. Esperamos conseguir cosas grandes con Atlético Bucaramanga este año”.

Asimismo, en ExtraTiempo de Bucaramanga, Dayro confesó que el que influyó en su decisión de llegar al 'Leopardo' fue el bumangués, Sherman Cárdenas: “Prácticamente la contratación que hizo Atlético Bucaramanga fue por Sherman Cárdenas. Con él compartimos un año en Junior. Es una gran persona, un gran ser humano. Estoy agradecido con Sherman por la confianza y con la Junta Directiva, el profe y los compañeros. Quiero terminar mi carrera muy bien, haciendo más historia. Tengo que dejar huella en Atlético Bucaramanga”.

Además de ello, el goleador colombiano agregó que fue Cárdenas quien lo “llamó directamente”, pues fue quien “me planteó la idea y me habló del proyecto que tenían. Me gustó muchísimo. Me comentó cómo era el cuerpo técnico, los jugadores. Él me conoce muy bien. Me gusta ser positivo, ganador, luchador. Hablamos del grupo y eso me motivó muchísimo”.

Finalmente, el nacido en Chicoral, Tolima dijo que usará el dorsal 17, pues se ha “caracterizado” por llevarla en su espalda y por eso, “le pedí al presidente que me dejara el número”.