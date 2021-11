"¿De dónde plata?": Tulio le salió al paso a los rumores por la clasificación

La clasificación de América de Cali se ha catalogado como un milagro. El equipo ‘escarlata’ tenía la obligación de salir victorioso del Hernán Ramírez Villegas y esperar un par de resultados para obtener su pase a los cuadrangulares finales.

Sin embargo, ha trascendido que América habría ‘motivado’ al Atlético Huila para que venciera al Envigado.

Ante ese rumor, el dueño de los americanos, Tulio Gómez, manifestó en el periódico El País de Cali que “de nuestra parte no hubo ningún incentivo. Solo decirles que había que ganar para superar a La Equidad y estar en Copa Suramericana”.

Asimismo, Gómez dijo que “para pagarle a otro equipo ¿de dónde plata? Habría que pagarles a todos y es imposible. Se dieron los resultados y por eso digo que Dios es americano”, pues América tenía que esperar derrotas de Jaguares, Bucaramanga y Envigado para ir a las finales.

Por otra parte, Tulio Gómez confesó que cuando América perdió ante La Equidad “yo era escéptico y no creía en la clasificación. Ayer estaba en Pereira, no sabía cómo iban los demás partidos y un hincha del Pereira me dijo que habíamos clasificado. Esto es un milagro de Dios”.

América quedó en el grupo B de los cuadrangulares de la Liga y tendrá que superar a Millonarios, Alianza Petrolera y Deportes Tolima, para volver a disputar la gran final, la cual no disputa desde la temporada 2020.