Los memes no paran: “James quedó como raro con ese nuevo look”

Vea también: Padrastro de James perdió batalla para el reconocimiento del Real Sincelejo

Por el momento, James no ha se ha pronunciado puntualmente acerca de Karol G: "por ahí me han preguntado, que si es verdad que con una chica que no sé, eso es mentira. No estoy saliendo con nadie. Lo que ven por ahí es mentira”, dijo.