“De todo lado lo han sacado por mala persona”: arremetida del 'Bolillo' contra el ‘Patrón' Bermúdez

Hernán Darío Gómez ha hecho una arremetida en contra del periodista Jorge el 'Patrón' Bermúdez, quien criticó la metodología del técnico del Independiente Medellín y llegó incluso a pedir el retiro del estratega.

Fiel a su estilo, ‘Bolillo’ no tuvo pelos en la lengua para criticar al comunicador, señalando que “ese muchacho es un acomplejado”, además de manifestar otras cosas más.

Vea también: ¿Cuál es el jugador de Millonarios que dejó satisfecho a Rueda?

"Ese personaje me ha llamado varias veces para el programa de él y no le he salido. Él no ha entrado ni siquiera al fútbol y me quiere sacar a mí. Ese es un muchacho que de todas partes lo han echado por mala persona. Es un imitador de las cosas malas de periodistas importantes. Ese man antes nos dio fue risa aquí. Habría que retirar al profesor Tabares, a Reinaldo y al profesor Juan Carlos (Osorio) que son de la misma generación mía. En el fútbol de diez se gana uno o dos, y se pierden ocho. Ese muchacho es un acomplejado y no hay que pararle muchas bolas

Hernán Darío Gómez se sacó la espina con quien lo quiere retirar pic.twitter.com/yJQt8IlZJ4 — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) August 12, 2021

Cabe recordar que días atrás, Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez pidió el retiro de Hernán Darío Gómez, ya que no estaba de acuerdo con su estilo de juego en el ‘poderoso’. “No sé si en Medellín hayan posibilidades de mejora con el ‘Bolillo’ Gómez, no sé hasta donde le llegue la cartilla para mejorar futbolísticamente al Medellín, puede que me equivoque, y ojalá por la hinchada que es muy querida. Ya el tiempo del ‘Bolillo’ pasó y muchas veces hay que saber retirarse”, dijo el ‘Patrón’.

Le puede interesar: Rueda, sus preocupaciones y cuándo anunciará la próxima convocatoria

Posteriormente, el propio Bermúdez se retractó de lo que dijo, señalando que él no era quien para pedir el retiro de una persona. “Quiero solicitar excusas porque creo que he sido abusivo. Yo no tengo el derecho, ni la confianza, ni la autoridad, no tengo nada, para sugerir el retiro de alguien, como lo sugerí respecto al ‘Bolillo’ Gómez. Ahí he sido irrespetuoso y reconozco eso. Le pido disculpas al ‘Bolillo’ porque he sido abusivo en esa expresión. Lo que sí tengo es mis dudas, como analista, que la metodología del 'Bolillo' Gómez haga crecer al equipo”, declaró el panelista de ESPN Colombia.