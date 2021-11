¿Dejó de lado a Millonarios? La final que quiere Mayer Candelo en la Liga

Por otro lado, Candelo explicó que el grupo A no será fácil, pero descartó, en cierta manera a Deportivo Pereira, ya que ha bajado su nivel desde que aseguró la permanencia.

"No es fácil, es un buen grupo con cuatro equipos, pero no cuento mucho a Pereira hoy, ojalá me calle la boca, soy uno de los que me volví hincha en los últimos tiempos para que no se fuera a la B y ganara su cupo a los ocho, pero desde que se salvó del descenso su nivel bajó. La responsabilidad no la tienen y en los últimos partidos no se parece al Pereira que entusiasmó a muchos y nos hizo hacerle fuerza. El rendimiento no es el mismo porque ya 'cumplieron'", afirmó.

Le puede interesar: Atlético Nacional: confirmadas las sanciones que recibirá tras lo sucedido vs Millonarios

El exvolante también lamentó la violencia que se vive en el país al recordar que en el pasado un jugador podía hacer un gol en un clásico y desplazarse tranquilo a su casa, pero en la actualidad la "ignorancia" no lo permite.

"Felicidad y alegría porqué nuestros hijos quieren volver al estadio, pero por todas estás problemáticas que hay en cada partido, que cada hincha se mete a la cancha, le quieren pegar al árbitro o al técnico. La ignorancia nos está atropellando a muchos es mejor que no hayan esos clásicos en finales".

Finalmente, recordó que sus mejores goles fueron, precisamente, los que le marcó a América.

"Los que uno le hacía a América eran lo máximo, había una rivalidad siempre como hincha y como jugador. Representaba unos colores y hacerle los goles al América, que era una rivalidad de la ciudad. Cuando le hacía gol a América uno podía llegar a la casa y reírse porqué le hice gol y gané, en ese tiempo se vivía en paz, es triste que hoy no se pueda vivir lo mismo. En los tiempo anteriores uno podía ganar, hacer un gol y salir a la calle tranquilamente", dijo.