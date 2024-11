Delantero se ofreció a Junior: "díganle a don Fuad que me llame"

Junior de Barranquilla sigue en disputa de la Liga BetPlay-II de 2024 al tener todavía posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El conjunto barranquillero buscará el boleto a la siguiente ronda enfrentando este jueves 14 de noviembre a Deportivo Cali en el estadio Metropolitano.

Mientras sigue en competencia se ha dado a conocer que el equipo 'rojiblanco' ya ha explorado algunos nombres como potenciales refuerzos para la temporada 2025.

Este martes 12 de noviembre, causó curiosidad que un delantero colombiano que se ha destacado en el exterior se ofreció para llegar a Junior al enviarle un contundente mensaje a Fuad Char, máximo directivo de Junior.

Se trata de Pablo Sabbag, atacante de 27 años que nació en Barranquilla y que desde 2023 jugó en Alianza Lima del Perú.

Después de terminar la temporada 2024 en Perú, Sabbag llegó a Barranquilla antes de sumarse a la selección de Siria y en declaraciones a la prensa fue consultado sobre la posibilidad de sumarse al plantel de Junior.

"Díganle a don Fuad que me llame, no más. Estoy a disposición", afirmó.

El delantero reconoció que en el pasado ya había tenido acercamientos con el conjunto barranquillero, pero no pudo llegar a un acuerdo.

"Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas, fue justo cuando salió de lo Alianza Lima. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado", explicó el deportista.

Pablo Sabbag, según dio a conocer el propio futbolista, termina el próximo 15 de diciembre su contrato con Alianza Lima, por lo que deberá emprender la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera.

El atacante, que sufrió una lesión de rodilla, disputó ocho partidos y marcó cuatro goles en la temporada 2024.