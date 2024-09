Teófilo Gutiérrez habló sin filtros sobre la situación del Cali: Faltan líderes y jerarquía

Teófilo Gutiérrez es uno de los máximos referentes de los últimos años en el Deportivo Cali. Aunque el delantero barranquillero se fue del equipo y pasó por otros clubes como Atlético Bucaramanga y Real Cartagena, su legado en el último título del verdiblanco sigue intacto.

Ante la mala situación que vive el club vallecaucano, Teo es una de las voces autorizadas para hablar al respecto. El 'perfume' estuvo en diálogo con 'Zona Libre de Humo' y contó todo lo que ha sido su visión de lo vivido por el conjunto caleño. Entre sus declaraciones, Teo apuntó contra las claves del mal momento del club.

Inicialmente, el caribeño habló sobre la obligación de los jugadores del club para responder dentro del terreno de juego. La figura del Real Cartagena señaló los problemas que tiene el cuadro verde y apuntó contra la manera como se ha gestionado la crisis.

Para Teo, lo primero es que los futbolistas tienen la obligación de responder sobre el terreno de juego: "Todo es en el cuadrito, en la cancha, estando ahí hay que sacar carácter, hacer lo que hicimos nosotros cuando ganamos la décima en Deportivo Cali".

Seguido a ello, el barranquillero apuntó que una de las claves es mantener la paciencia en el complejo momento que pasa el equipo: "No es fácil la situación que vive actualmente Deportivo Cali, el hincha se desespera, los jugadores, los directivos, pero hay que tener calma".

Una de las palabras más polémicas llegó cuando el delantero fue consultado por el liderazgo dentro del equipo: "Hay muchos líderes en Deportivo Cali, pero hace falta un líder de jerarquía, acá en el FPC los tenemos, pero no los respetamos".

El barranquillero no cerró la puerta a un posible regreso al elenco caleño y apuntó que aún no se quiere retirar y sueña con hacerlo en un equipo de peso: "Aún me queda tiempo para retirarme, ojalá lo pueda hacer en un equipo grande".

Por ahora, la meta del barranquillero es ascender al Real Cartagena. El elenco de la ciudad amurallada necesita ser protagonista en el segundo semestre del Torneo Betplay para poder pelear su regreso a primera división.