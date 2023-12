Cali selló un refuerzo con pasado en el Milan: será oficial en las próximas horas

Deportivo Cali se alista para lo que será una temporada 2024 llena de retos. El conjunto verdiblanco tendrá la tarea de sumar puntos importantes para zafarse de la lucha por la permanencia que lo compromete al arranque de la siguiente temporada.

El onceno dirigido por Jaime De La Pava logró una clasificación milagrosa para los cuadrangulares del segundo semestre y tras acabar las semifinales ya piensa en la próxima liga. Los azucareros estudian los posibles refuerzos. Todo esto en medio de los rumores sobre la llegada de Hernán Torres.

Para la directiva del cuadro vallecaucano, el siguiente semestre no será tarea sencilla teniendo en cuenta los problemas financieros del club para sumar refuerzos. Los de la sultana de Valle se encuentran en una dura crisis financiera, pero podrían sumar un hombre con pasado en el AC Milan.

Lea también: Lorenzo no se escondió y reveló el motivo por el que no convocó más futbolistas del FPC

Se trata de Jherson Vergara. El jugador con pasado en el elenco 'rossonero' se encontraba sin equipo y ya habría cordado su llegada al azucarero. El defensor inicio su carrera en Universitario y llevaba varios años en clubes del ascenso italiano.

Desde el entrono cercano del club se reveló que el jugador llegaría a Cali para unirse al equipo de Palmaseca. Actualmente, Vergara tiene 29 años y está sin equipo a la espera de poder convertirse en uno de los centrales.

Por ahora, no se ha confirmado la transferencia porque el club necesita resolver el futuro de su técnico. Todo apunta a que De La Pava no seguirá en 2024, pero la decisión aún no es oficial por parte de la junta directivo del conjunto verdiblanco.

Le puede interesar: Equipo de la Liga Betplay sorprende y jugará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia

Por ahora, Cali se alista para lo que serán sus vacaciones. Los verdiblancos volverán a los entrenamientos en las primeras semanas de enero para el arranque de la pretemporada,