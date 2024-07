DIM contratará dos jóvenes talentos del fútbol argentino: es un hecho

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se prepara para encarar el segundo semestre del año con una plantilla renovada y ambiciosa. El equipo dirigido por Alfredo Arias tiene como objetivos principales luchar por los primeros lugares en la liga colombiana y avanzar en la Copa Sudamericana, torneo en el que ya está clasificado a los octavos de final.

Con este panorama en mente, el DIM ha realizado varios movimientos en su mercado de fichajes. Han salido del equipo jugadores como Daniel Londoño, Jaime Peralta y Anderson Plata, mientras que la llegada de Luis 'Chino' Sandoval ha sido confirmada. Sin embargo, los refuerzos no se detendrán ahí, ya que este martes 2 de julio se conoció la inminente incorporación de dos jóvenes talentos provenientes del fútbol argentino.

Los nuevos refuerzos del DIM

El primero en la lista es Dannovi Quiñones, un defensor central de 22 años, cuya llegada al DIM parece ser un hecho. Según el periodista especializado en fichajes de futbolistas colombianos, Felipe Sierra, Quiñones está muy cerca de unirse al equipo antioqueño. "El pivote llegaría cedido desde #OnceCaldas por un año con opción de compra. Llega tras su paso por #RosarioCentral, donde fue campeón", afirmó Sierra en sus redes sociales.

Quiñones, quien comenzó su carrera en el Once Caldas, llamó la atención de Rosario Central el año pasado gracias a su destacada actuación en Colombia. En septiembre de 2023, se unió al club argentino en condición de préstamo, en un acuerdo que incluía un cargo de $400,000 dólares y una opción de compra por $1 millón de dólares. A pesar de mostrar un buen rendimiento en Once Caldas, Quiñones no logró brillar en Rosario Central debido a la falta de continuidad, lo que llevó al club a no ejercer la opción de compra. En lugar de regresar al Once Caldas, Quiñones se unirá al DIM para el próximo torneo de la Liga Betplay 2024-II.

El segundo refuerzo es Jherson Mosquera, un lateral derecho que también viene de jugar en Argentina.Según el periodista Gonzalo Calvigioni, especializado en noticias sobre Newell's Old Boys, Mosquera no será tenido en cuenta por el equipo argentino y será cedido a préstamo al DIM. Mosquera, quien tiene 23 años, es recordado por haber sido sancionado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) durante cuatro meses tras dar positivo en un control de dopaje cuando jugaba para Deportivo Pereira. El resultado positivo se debió a suplementos proteicos no aprobados por la FCF.

A pesar de esta sanción, Mosquera está listo para volver a la actividad a partir de agosto y se unirá al DIM para enfrentar el reto del segundo semestre, incluyendo la Copa Sudamericana. Su incorporación añade profundidad y versatilidad a la defensa del equipo, algo crucial para los desafíos que se avecinan.

Con estos movimientos, el DIM busca consolidar una plantilla competitiva y con proyección a futuro. La llegada de Quiñones y Mosquera no solo refuerza el equipo en posiciones clave, sino que también envía un mensaje claro: el DIM está decidido a pelear por todos los títulos en juego. La expectativa entre los aficionados es alta, y con razón. Alfredo Arias y su equipo técnico tienen en sus manos la tarea de integrar estos nuevos talentos y sacar lo mejor de ellos en el campo de juego.

Los próximos días serán cruciales para confirmar oficialmente estas incorporaciones y ver cómo se adaptan al equipo. Sin duda, la afición del DIM estará atenta y con grandes esperanzas de cara al segundo semestre de la temporada.