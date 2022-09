Dimayor anunció cambios en la programación de las fechas 12, 13 y 14

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció nuevos cambios en la programación de la Liga BetPlay Dimayor II - 2022.

Dos compromisos de la fecha 13 cambiaron sus horarios, según explicó la entidad, por motivos de "fuerza mayor" debido a la disponibilidad de los escenarios.

De esta manera, el clásico entre Nacional y Santa Fe se jugará el jueves 29 de septiembre a partir de las 8:00 de la noche.

Por otro lado, el duelo que disputarán Medellín frente a Pereira se llevará a cabo el 22 de septiembre desde las 6:10 de la tarde.

Otro de los compromisos que tendrá cambios será el duelo entre Deportivo Cali y La Equidad por la fecha 14, compromiso que se jugará el lunes 26 de septiembre a las 04:00 p.m.

El otro partido modificado será Alianza Petrolera ante La Equidad por la fecha 12, juego que se disputará el viernes 16 de septiembre a las 6.00 p.m.

LIGA Betplay DIMAYOR II-2022

Jornada 12:

Alianza Petrolera vs La Equidad

Fecha: 16 de septiembre de 2022

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

TV: Win Sports y Win Sports +



Jornada 13:

Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Fecha: 22 de septiembre de 2022

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

TV: Win Sports +



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Fecha: 29 de septiembre de 2022

Hora: 8:00 P.M.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +



Jornada 14:

Deportivo Cali vs La Equidad

Fecha: 26 de septiembre de 2022

Hora: 4:00 P.M.

TV: Win Sports +