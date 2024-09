Dimayor anunció la programación de la fecha 12 de Liga Betplay 2024-II

Dimayor anunció la programación de los partidos de la duodécima jornada de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024, en donde habrá partidos interesantes que empiezan a ser directos de cara a la clasificación a cuadrangulares. Asimismo, llama la atención que no hay ningún juego postergado.

Los dos juegos más llamativos de la jornada son Once Caldas vs. Independiente Medellín, América vs. Fortaleza y Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe, que se jugarán entre sábado y domingo. Además, hay un duelo clave en la lucha por no descender, pues el lunes se miden Patriotas y Cali en La Independencia de Tunja.

Programación de la fecha 12 de Liga Betplay

Viernes 27 de septiembre

Águilas vs Deportivo Pereira - 5:15 p. m.

Sábado 28 de septiembre

La Equidad vs. Atlético Bucaramanga - 2:00 p. m.

Once Caldas vs. Independiente Medellín - 4:10 p. m.

América vs. Fortaleza CEIF - 6.20 p. m.

Millonarios FC vs. Envigado - 8:30 p. m.

Domingo 29 de septiembre

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó - 2:00 p. m.

Jaguares vs. Junior - 4:10 p. m.

Tolima vs. Independiente Santa Fe - 6:20 p. m.

Pasto vs. Alianza FC - 8:30 p. m.

Lunes 30 de septiembre

Patriotas vs. Deportivo Cali - 4:00 p. m.

Cabe recordar que Dimayor sigue con la tarea pendiente de reprogramar todos los partidos aplazados por cuenta de la realización de la Copa del Mundo Femenina sub 20. Asimismo, cuanto antes se deben confirmar las fechas y horarios para los juegos de octavos de final de Copa Betplay.