Dimayor anunció la programación de la última fecha de la Liga Betplay 2023-2

Culminada la fecha 19 de la Liga Betplay, ya todas las miradas se centrarán en la última jornada de la fase regular del certamen, en donde quedarán definidos los últimos dos clasificados a cuadrangulares -aunque es casi un hecho que la tabla de posiciones no sufrirá mayores modificaciones-.

Y teniendo en cuenta esto, Dimayor anunció la programación para la fecha 20 de la Liga Betplay del segundo semestre, la cual se jugará a mitad de semana; el martes 7 de noviembre se disputarán los partidos de los equipos que se juegan el paso a cuadrangulares, y el miércoles 8 los que juegos que definen poco.

Programación de la fecha 20 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2023

Martes 7 de noviembre - 7:30 p. m.

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

Junior vs. Atlético Huila

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

Envigado vs. Deportivo Pasto

Miércoles 8 de noviembre - 7:30 p. m.

América vs. Atlético Bucaramanga

La Equidad vs. Millonarios

Jaguares vs. Águilas Doradas

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Los juegos se disputarán de manera simultánea -como es costumbre en la última jornada de la fase regular y de cuadrangulares- con el fin de promover el juego limpio, sin conocer resultados de partidos que incidan en la clasificación a la próxima fase del torneo.

Asimismo, resta por definir la forma en que Win Sports emitirá la última fecha: cuál partido irá por la señal básica, cuál por el canal premium y cuáles por la señal de YouTube.

En cuanto al sorteo de cuadrangulares del segundo semestre de 2023, no hay fecha definida, pero se prevé que este se realice una vez terminen los partidos del miércoles, o el jueves en horas de la tarde.