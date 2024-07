DIMAYOR confirmó la programación de la fecha 3: horarios definidos

En medio de la disputa de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2024-II que aguarda por partidazos como Millonarios vs Bucaramanga o un clásico como lo es el de Atlético Nacional vs América de Cali, la DIMAYOR sorprendió con la confirmación de los horarios y la programación de la tercera jornada del certamen.

La fecha 3 también tendrá vibrantes juegos en disputa como lo son Medellín vs Junior o América vs Deportes Tolima. Para alquilar balcón será esta jornada en busca de seguir definiendo aspectos dentro de la campaña. La DIMAYOR anunció este sábado 20 de julio cómo se jugará la jornada que irá del sábado 27, hasta el lunes 29.

Como será habitual en el calendario de América de Cali, Nacional, Medellín, Santa Fe, La Equidad y Millonarios por el tema de los estadios que deberán estar listos para el Mundial Femenino Sub-20, se esperan varios partidos aplazados o pospuestos hasta nueva fecha de estos clubes. Los escarlatas adelantaron su juego de la séptima fecha para jugar contra Envigado en el Francisco Rivera Escobar de Palmira para el 25 de julio.

Justamente, en la siguiente fecha, la DIMAYOR todavía debe definir algunos horarios a la espera de confirmar cuándo se disputarán y en qué recintos deportivos se jugarán. Así las cosas, hay dos partidos pospuestos y otro aplazado en la tercera jornada.

ASÍ SE JUGARÁ LA TERCERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY 2024-II

Sábado 27 de julio

Once Caldas vs Atlético Nacional – 16:00 P.M.

Santa Fe vs La Equidad – 18:10 P.M.

Medellín vs Junior de Barranquilla – 20:20 P.M.

Domingo 28 de julio

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba – 15:00 P.M.

Alianza FC vs Millonarios – 17:30 P.M.

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira – 19:45 P.M.

Lunes 29 de julio

Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali – 20:10 P.M.

América vs Deportes Tolima y Boyacá Chicó vs Envigado, pospuestos, mientras que Águilas Doradas vs Patriotas Boyacá aplazado.