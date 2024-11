Dimayor sancionó al Medellín tras la eliminación en Liga: dura pena

Por segundo semestre consecutivo, el Deportivo Independiente Medellín no logró entrar en la discusión de los ocho primeros terminando la fase regular. En los datos de ambos torneos del 2024, quedará registrado que el ‘Poderoso’ hizo 29 unidades y se quedó por fuera.

Infortunadamente, sufrieron el mismo reflejo del primer semestre y esto colmó al presidente del Deportivo Independiente Medellín, José Raúl Giraldo Gómez y a todo el club por una decisión de la DIMAYOR que impacta fuertemente después de la eliminación liguera.

Vea también: Medellín tomó primera decisión tras quedar eliminado en la Liga BetPlay

Después de que terminara la fase regular, la DIMAYOR como es habitual expuso las resoluciones del Comité Disciplinario referenciando las sanciones de clubes, jugadores dentro de la Liga y el Torneo BetPlay. Basándose en el artículo 2, indicaron que, “sancionar al señor José Raúl Giraldo Gómez, en su calidad de presidente de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”)”.

LA SANCIÓN QUE ENFRENTA EL PRESIDENTE DEL MEDELLÍN TRAS LA ELIMINACIÓN

De acuerdo con la Resolución No. 101 de 2024, “sancionar al señor, José Raúl Giraldo Gómez, presidente de El Equipo del Pueblo S.A, con multa de treinta y dos millones quinientos mil pesos ($32.500.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 16ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024, entre el Club Atlético Bucaramanga S.A. y El Equipo del Pueblo S.A”.

Le puede interesar: Medellín recibió inesperado premio; sería la clave para su clasificación en Liga BetPlay

La sanción correspondiente a la fecha 16 llegó tarde y pegó después de la eliminación de la Liga BetPlay. La pena será solo económica, pero el presidente deberá pagar una millonada para saldar todo lo impuesto. La terna arbitral escribió en el expediente que, “en el entretiempo el señor Raúl Giraldo Propietario del Club Independiente Medellín, espera a los árbitros en el túnel y los persigue hasta el camerino protestando decisiones arbitrales y mostrando un celular con imágenes del juego. Antes del inicio del segundo tiempo el mismo señor Raúl Giraldo se acerca a la sala de video VAR a protestar decisiones arbitrales al árbitro y asistente VAR”.

Por su parte, el Comisario se escudó sentenciando que, “al finalizar el partido el árbitro del partido Jonathan Ortiz me informa que cuando ingresaban los árbitros para el camerino al descanso del primer tiempo el señor Raúl Giraldo y otro señor no identificado los siguieron hasta la puerta del vestuario protestando las decisiones tomadas y mostrando un celular con imágenes del partido. Posteriormente se acercaron a la cabina del VAR protestando especialmente por el penal que habían validado en contra del Medellín. No hubo agresiones”.