Dimayor sorprende: designación arbitral última fecha de cuadrangulares

Por medio de una comunicación oficial la División Mayor del Fútbol colombiano reveló la lista de los árbitros que están asignados para los cuatro partido finales de los cuadrangulares semifinales de la Liga de nuestro país este domingo 8 de diciembre.

La gran novedad en el listado es que no aparece el central Wilmar Roldán quien viene siendo el juez con más experiencia en el fútbol de nuestro país y que en este remate del torneo colombiano no ha estado anunciado con regularidad.

Por su parte tampoco aparece el polémico Nicolás Gallo quien ha estado envuelto en una serie de decisiones controversiales, como en el empate de Millonarios ante Nacional en el Atanasio Girardot, y que en medio de varias actuaciones muy discutidas no está en el listado que reveló la Dimayor.

Los jueces que finalmente estarán como centrales son: Héctor Rivera, Jhon Hinestroza, Carlos Ortega y José Ortiz. Por su parte los líderes del VAR serán: Heider Castro, Jhon Perdomo, Fernando Acuña y Luis Trujillo.

Estos son los jueces designados:

América de Cali vs. Junior FC

Árbitro Héctor Rivera (Nariño)

Asistente Nro. 1 Richard Ortiz (Quindío)

Asistente Nro. 2 Camilo Portela (Bogotá)

Cuarto Árbitro Luis Delgado (Valle)

VAR Heider Castro (Bogotá)

AVAR Mauricio Pérez (Antioquia)

Deportes Tolima vs. Once Caldas (DAF)

Árbitro Jhon Hinestroza (Chocó)

Asistente Nro. 1 Juan C. García (Antioquia)

Asistente Nro. 2 Camilo Sánchez (Bogotá)

Cuarto Árbitro Jairo Mayorga (Tolima)

VAR Jhon Perdomo (Huila)

AVAR Never Manjarrez (Córdoba)

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Árbitro Carlos Ortega (Bolívar)

Asistente Nro. 1 David Fuentes (Cesar)

Asistente Nro. 2 Arbis Acosta (Guajira)

Cuarto Árbitro Andrés Rojas (Bogotá)

VAR Fernando Acuña (Boyacá)

AVAR María Daza (Norte)

Deportivo Pasto vs. Millonarios FC

Árbitro José Ortiz (Norte)

Asistente Nro. 1 Alexander Guzmán (Nort)

Asistente Nro. 2 Jesús Otero (Sucre)

Cuarto Árbitro Jhon Zambrano (Nariño)

VAR Luis Trujillo (Valle)

AVAR John León (Caldas)